وراء كل مليم حكاية.. عميد هواة جمع وتوثيق العملات النادرة يكشف كواليس وأسرار لأول مرة

حل المهندس مجدي حنفي، عميد هواة جمع وتوثيق العملات النادرة في مصر، ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة.



وقال د. عمرو الليثي: "نلتقي عبر برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة مع مهندس أبهر العالم بموسوعته الغريبة والطريفة والمختلفة وحنعرف منه حكايات يمكن لأول مرة بنسمعها، النهاردة احنا على موعد مع هواية الملوك والأمراء، هواية جمع وتوثيق العملات النادرة. ضيفي ما وقفش عند الهواية والشغف بها لكن حوله لعلم حقيقي وبقي الأب الروحي وعلامة بارزة وموثق لتاريخ النقد المصري في العالم كله".



وأضاف الليثي: "ضيفي مهندس اتصالات قرر يتفرغ لهندسة التاريخ والعملات، قضى سنوات كثيرة من عمره باحثًا ومفتشًا في كواليس العملات وانفرد بإصدار أول وأكبر موسوعة للعملات النقدية المصرية واللي بقت المرجع الأول والوحيد المعتمد لكبرى دور المزادات العالمية وشركات تقييم العملات الدولية بالخارج. وراء كل مليم وقرش وجنيه ملكي أو جمهوري حكايات تاريخية وعلامة مائية وتوقيع سري ما يعرفوش غيره.

وتابع هنفتح معاه صندوق أسرار النقود ونعرف ازاي قطعة معدنية بسيطة ممكن ثمنها يوصل لآلاف الجنيهات بسبب خطأ بسيط في سكها أو طباعتها، بعميد هواة العملات في مصر المهندس مجدي حنفي".



وكشف المهندس مجدي حنفي خلال الحلقة العديد من الأسرار والكواليس، منها:

متي بدأت معه هواية جمع العملات، وليه بيقال ان جمع العملات هواية الملوك، وهل ساعدته العقلية الهندسية المنظمة في ترتيب وتصنيف موسوعته الشهيرة عن العملات المصرية.

كما تحدث عن العملات عند المصريين القدماء وازاي كانت بتتم عمليات البيع والشراء، وحكاية العبارة اللي بتقول "ان العملة الرديئة بتطرد العملة الجيدة" وهل ده قانون ومين اللي وضعه، وأصل أسماء العملات القديمة زي السحتوت والخردة والبارة وليه اتسمى السحتوت بالاسم ده، وشكل السحتوت، وامتى ظهرت التعريفة، وحكاية عملات بأسماء خيرية وسعدية وظريفة وهل هي نقود فعلا.

وكشف أيضًا امتى تم إصدار أول جنيه مصري وكان في عهد مين، (معلومة: صدر الجنيه عام 1836 في عهد محمد علي)، وايه اندر عملة من فئة الـ 25 قرش وكانت في عهد مين وليه بتعتبر نادرة، وهل السلطان فؤاد كان أول حاكم تتحط صورته على عملة معدنية وايه قصة العملة دي، وحكاية العملة الذهب اللي اتعملت بمناسبة زفاف الملك فاروق، وهل فيه عملات تم إصدارها خصيصا لمناسبات أخرى.

وتطرق إلى امتى ظهرت العملات الورقية في مصر لأول مرة، وحكاية إنشاء أول مطبعة للعملات، (معلومة: أول عملة ورقية كانت عام 1899)، وحكاية الجنيه الجملين وجنيه عم إدريس، ومراحل تطور العملة الورقية من أول الجنيه اللي اتعمل سنة 1899، وازاي نقدر نفرق بين العملة الأصلية والمقلدة.

كما كشف حكاية بدائل العملات في منطقة قناة السويس وايه علاقتها بالمواصلات والمخابز وتذاكر السينما، وهل فعلا الحمار كان له رخصة زمان وكان فيه رخصة لسواق الحمار، ومعنى وثيقة عبد وكانت سنة كام، ومين أول شخص اهتم بجمع العملات في التاريخ.

وروي كيف كان يلف محافظات مصر وبعد كده العالم علشان يجمع العملات النادرة، وازاي خطأ في سك عملة أو طباعتها يرفع ثمنها آلاف الجنيهات، وتفاصيل كتابته 7 كتب واللي بتعتبر مرجع مهم لشركات تقييم العملات، وحقيقة أن أول كتاب ألفه قعد يكتبه في 15 سنة، وتجربته في الإشراف على متحف سك العملة التابع للبنك المركزي، وأبرز الجوائز التي حصل عليها، واختتم حديثه بانه يعشق تلك الهواية ويعيش في حالة من الاستمتاع في اثناء رحلاته وزيارته الي مختلف أنحاء العالم للبحث عن العملات النادرة .