مريم الجندي: سعيدة بمشاركتي في فيلم نصيب.. وياسمين صبري جدعة| خاص فيديو

كشفت الفنانة مريم الجندي، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن مشاركتها في فيلم «نصيب» كضيفة شرف، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة السينمائية، التي وصفتها بالمميزة والمختلفة، خاصة أنها جمعتها بالنجمة ياسمين صبري ونخبة من الفنانين وصناع العمل.

وأكدت مريم الجندي أنها سعيدة للغاية بالمشاركة في الفيلم، مشيرة إلى أن أجواء التصوير كانت مليئة بالبهجة والود بين جميع أفراد فريق العمل، وهو ما جعل التجربة ممتعة بالنسبة لها على المستويين الفني والإنساني.

وأضافت أن كواليس الفيلم اتسمت بالروح الإيجابية والتعاون، موضحة أنها استمتعت بالتواجد وسط فريق العمل، وأنها متحمسة لهذه التجربة التي تحمل طابعًا مختلفًا عن الأعمال التي قدمتها من قبل.

مريم الجندي تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم نصيب

وعن طبيعة الفيلم، أوضحت مريم الجندي أن «نصيب» ينتمي إلى نوعية الكوميديا الاجتماعية، مؤكدة أنه يقدم شكلًا مختلفًا من الأعمال السينمائية، من خلال مزيج يجمع بين المواقف الكوميدية والتفاصيل الاجتماعية التي تلامس حياة الجمهور.

وأشارت إلى أن أكثر ما أسعدها هو طبيعة التجربة والأجواء المحيطة بها، لافتة إلى أنها تشعر بالحماس تجاه الفيلم وتتمنى أن يحظى بإعجاب الجمهور عند طرحه، وأن تكون مشاركتها كضيفة شرف إضافة مميزة للعمل.

مريم الجندي تشيد بياسمين صبري: روحها حلوة وجدعة

وتحدثت مريم الجندي عن تعاونها مع النجمة ياسمين صبري، معربة عن سعادتها الكبيرة بالعمل معها، ومشيدة بشخصيتها وطريقتها في التعامل مع زملائها داخل موقع التصوير.

وأكدت أن ياسمين صبري تتمتع بروح جميلة، ووصفتها بأنها «روحها حلوة وجدعة»، مشيرة إلى أن التعامل معها كان تجربة لطيفة، وأنها سعيدة بوجودها معها ضمن فريق الفيلم.

وأضافت أن الأجواء المبهجة التي جمعت الفنانين وفريق العمل كان لها تأثير إيجابي على تجربتها، وجعلت فترة التصوير مليئة باللحظات الجميلة، متمنية أن تنعكس هذه الروح على الشاشة وأن ينال الفيلم إعجاب المشاهدين.

وتأتي مشاركة مريم الجندي في فيلم «نصيب» ضمن خطواتها الفنية المتنوعة، حيث تخوض من خلاله تجربة سينمائية جديدة كضيفة شرف، وسط حالة من الحماس للعمل والتفاؤل بردود فعل الجمهور بعد عرضه.

فيلم نصيب بطولة ياسمين صبري ، معتصم النهار، خالد سرحان، رحمة أحمد



ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد أنور، ونضال الشافعي، ومحمد لطفي، مريم الجندي والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين،

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