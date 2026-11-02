اتفاقية التجارة الحرة المحدثة بين الصين وبيرو تهدف لتعزيز كفاءة التبادل التجاري وفرص الاستثمار

أعلنت الصين اليوم الأحد دخول اتفاقية التجارة الحرة المحدثة بين الصين وبيرو حيز التنفيذ اليوم، حيث من المتوقع أن تشهد التجارة الثنائية كفاءة أكبر بفضل تبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين ترابط سلاسل التوريد؛ مما يخلق فرصاًجديدة للشركات في كلا البلدين، ويمنح دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين الصين وأمريكا اللاتينية.

ووفقا لصحيفة جلوبال تايمز الصينية سيسهم هذا التحديث في وصول المنتجات الزراعية البيروفية إلى المستهلكين الصينيين بكفاءة أعلى، في حين سيسهل تصدير السيارات والآلات والإلكترونيات الصينية إلى بيرو.

ويرى محللون صينيون أن الاتفاقية قد تعمق أيضا التعاون في مجالات سلاسل التصنيع والاستثمار والصناعات الناشئة.

ووفقا لوزارة التجارة الصينية، يتضمن البروتوكول الجديد تحسين سبعة فصول قائمة -تشمل قواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة، والاستثمار- مع إضافة خمسة فصول جديدة تغطي التعاون في مجالات المعايير وتقييم المطابقة وسياسة المنافسة والتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد العالمية، فضلا عن والبيئة والتجارة.

وأكدت الوزارةالصينية أن الاتفاقية ستخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة وتوسع فرص التجارة والاستثمار، وتجلب منافع ملموسة لكلا البلدين.