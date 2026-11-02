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أرقام ميزانية الأهلي.. فائض عام يتجاوز 565 مليون جنيه وعجز بالنشاط الرياضي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام ميزانية الأهلي.. فائض عام يتجاوز 565 مليون جنيه وعجز بالنشاط الرياضي

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد جلال، عن أبرز الأرقام الواردة في ميزانية النادي الأهلي، والتي بلغ حجمها الإجمالي 7 مليارات و984 مليون جنيه، فيما سجل إجمالي الإيرادات 3 مليارات و604 ملايين جنيه، مقابل مصروفات بلغت 3 مليارات و190 مليون جنيه.

أوضح جلال، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن فائض الميزانية العامة للنادي خلال العام المالي الحالي بلغ 565 مليونًا و444 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن إيرادات قطاع كرة القدم وصلت إلى مليار و324 مليون جنيه، بانخفاض قدره 93 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تراجع العوائد المرتبطة بالمشاركة في البطولات الدولية.

وأضاف أن مصروفات كرة القدم بلغت مليارًا و315 مليون جنيه، ليحقق القطاع فائضًا ماليًا قدره 9 ملايين و529 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بملف انتقالات اللاعبين، ارتفعت إيرادات الأهلي من بيع وإعارة اللاعبين لتصل إلى 486 مليون جنيه، مقابل 31 مليون جنيه في العام الماضي، وفقًا للأرقام التي استعرضها جلال.

وعلى مستوى النشاط الرياضي، بلغت الإيرادات 102 مليون جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 694 مليون جنيه، بعجز مالي يقدر بنحو 592 مليون جنيه.

وأشار جلال إلى أن مصروفات الألعاب الرياضية زادت بنحو 180 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع رواتب مدربي ألعاب الصالات والرياضات الأخرى بقيمة 28 مليون جنيه، وزيادة عقود اللاعبين بنحو 50 مليون جنيه، إلى جانب ارتفاع مكافآت الفوز بقيمة 73 مليون جنيه.

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