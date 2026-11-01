شوبير يدافع عن إمام عاشور ويوجه له رسالة: استغل الـ5 سنوات المتبقية في عقدك مع الأهلي

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب يشعر بأنه يتعرض لحملة قوية رغم محاولاته استعادة مستواه الفني بعد الإصابة التي أبعدته عن المشاركة.

شوبير يدافع عن إمام عاشور ويوجه له رسالة

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته التليفزيونية عبر قناة النهار، إن إمام عاشور يعتقد أنه يتعرض لحملة شديدة وعنيفة، رغم كل ما يحاول تقديمه من أجل العودة إلى مستواه المعهود، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأضاف شوبير أن إمام عاشور ظهر بصورة مميزة في تدريبات الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان أفضل لاعب في المران خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما يعكس محاولاته الجادة لاستعادة جاهزيته ومستواه.

ووجه الإعلامي أحمد شوبير نصيحة إلى لاعب الأهلي، مطالبًا إياه باستغلال الفترة الحالية من مشواره مع الفريق الأحمر، في ظل ارتباطه بعقد يمتد لخمس سنوات مقبلة.

وأوضح شوبير أن أمام إمام عاشور متسعًا من الوقت بعد اعتزال كرة القدم لفعل ما يريد، مشددًا على ضرورة التركيز في مسيرته الحالية مع الأهلي، قائلًا إن اللاعب لا يزال أمامه خمس سنوات في عقده، وبعدها سيكون لديه الوقت لفعل ما يحلو له من الأمور الصحيحة بعد الاعتزال.