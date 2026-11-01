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موعد رمضان 2027 في مصر.. متى تبدأ التراويح وكم يومًا متبقيًا؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد رمضان 2027 في مصر.. متى تبدأ التراويح وكم يومًا متبقيًا؟

موعد رمضان 2027 في مصر.. متى تبدأ التراويح وكم يومًا متبقيًا؟
موعد رمضان 2027 في مصر.. متى تبدأ التراويح وكم يومًا متبقيًا؟
عبد الفتاح تركي

يترقب المسلمون في مصر موعد حلول شهر رمضان 2027، الموافق لعام 1448 هجريًا، وسط تساؤلات متزايدة حول أول أيام الصيام، وتوقيت بداية أول ليلة من الشهر الكريم، وموعد أداء صلاة التراويح، وعدد الأيام المتبقية على استقبال الشهر الفضيل، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام رمضان من المتوقع أن يوافق يوم الاثنين 8 فبراير 2027، على أن تبدأ أولى لياليه مساء الأحد 7 فبراير، وتُقام صلاة التراويح عقب صلاة العشاء في تلك الليلة، مع التأكيد أن الموعد الرسمي لبداية الشهر يتوقف على إعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع الهلال.

متى تبدأ أول ليلة من شهر رمضان 2027 في مصر؟

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن تبدأ أول ليلة من شهر رمضان 2027 مساء الأحد 7 فبراير، وذلك مع غروب الشمس، قبل أول أيام الصيام المقرر فلكيًا يوم الاثنين 8 فبراير 2027.

وتبدأ أولى ليالي الشهر الكريم بمجرد غروب شمس اليوم السابق لأول أيام الصيام، ولذلك يؤدي المسلمون صلاة التراويح عقب صلاة العشاء من مساء الأحد 7 فبراير، إيذانًا ببدء ليالي شهر رمضان المبارك، التي يحرص خلالها المسلمون على الصلاة والقيام وقراءة القرآن الكريم والإكثار من العبادات.

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صلاة التراويح

ويظل هذا الموعد تقديريًا وفق الحسابات الفلكية، إذ يرتبط الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان بثبوت رؤية الهلال، وفق ما تعلنه دار الإفتاء المصرية بعد استطلاعه.

متى يبدأ شهر رمضان 2027 فلكيًا؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 1448 هجريًا سيوافق يوم الاثنين 8 فبراير 2027، بينما يُتوقع أن يكون يوم الأحد 7 فبراير هو المتمم لشهر شعبان.

ووفقًا للبيانات الفلكية الواردة، يولد هلال شهر رمضان بعد حدوث الاقتران يوم السبت 6 فبراير 2027، في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يدعم التوقعات الفلكية بأن تكون غرة شهر رمضان يوم الاثنين 8 فبراير.

وتساعد هذه الحسابات في تقديم تصور مبدئي لموعد بداية الشهر الكريم، وتحديد التوقيت المتوقع لأول أيام الصيام وأول ليلة للتراويح، لكنها لا تمثل إعلانًا رسميًا عن بداية رمضان، إذ تظل الكلمة النهائية مرتبطة بالرؤية الشرعية التي تعلن نتيجتها دار الإفتاء المصرية.

كم يومًا متبقيًا على رمضان 2027؟

اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، يتبقى 99 يومًا على أول أيام شهر رمضان 2027، وفق الموعد المتوقع فلكيًا، والموافق يوم الاثنين 8 فبراير 2027.

وتدفع هذه الفترة الأسر إلى البدء في الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، سواء من خلال تنظيم الاحتياجات المنزلية وترتيب الميزانيات، أو الاستعداد للعبادات التي تميز أيام رمضان ولياليه، وفي مقدمتها الصيام وصلاة التراويح وقراءة القرآن الكريم.

يحرص كثيرون على معرفة عدد الأيام المتبقية على رمضان مبكرًا، حتى يتمكنوا من ترتيب الالتزامات الأسرية والاستعداد لأجواء الشهر المبارك، خاصة مع ارتباطه بعادات اجتماعية وعبادات دينية ينتظرها المسلمون كل عام.

متى تعلن دار الإفتاء المصرية موعد رمضان 2027 رسميًا؟

لا يُحسم موعد بداية شهر رمضان بصورة نهائية اعتمادًا على الحسابات الفلكية وحدها، إذ تعلن دار الإفتاء المصرية الموعد الرسمي بعد استطلاع هلال شهر رمضان في نهاية شهر شعبان.

ومن المتوقع أن تتم عملية تحري الهلال مساء الأحد 7 فبراير 2027، على أن تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة الرؤية الشرعية عقب انتهاء عملية الاستطلاع، لتحديد ما إذا كان يوم الاثنين 8 فبراير هو أول أيام شهر رمضان، أم أن بداية الشهر ستكون في اليوم التالي.

وبناءً على ذلك، فإن الموعد المتداول فلكيًا يظل موعدًا متوقعًا إلى حين صدور الإعلان الرسمي، وهو ما يجعل متابعة بيان دار الإفتاء المصرية أمرًا ضروريًا لمعرفة الموعد النهائي لبداية الصيام وأول ليلة لصلاة التراويح.

صلاة التراويح

هل يأتي رمضان 2027 في شهر فبراير أم مارس؟

يحل شهر رمضان لعام 1448 هجريًا خلال شهر فبراير 2027، وفق التقديرات الفلكية، ومن المتوقع أن يستمر حتى أوائل شهر مارس من العام نفسه.

وتشير بعض الجداول الحسابية إلى أن شهر رمضان قد يمتد من 8 فبراير حتى 8 مارس 2027، مع تحديد عدد أيام الشهر، سواء 29 أو 30 يومًا، وفقًا لرؤية هلال شهر شوال.

ومن المتوقع أن تتوزع أيام شهر رمضان 2027 بين شهري فبراير ومارس، إلا أن تحديد موعد نهايته بصورة رسمية يظل مرتبطًا بثبوت رؤية الهلال، وليس بالتقديرات الحسابية وحدها.

متى موعد عيد الفطر 2027 فلكيًا في مصر؟

وفقًا للتوقعات الفلكية الواردة، من المنتظر أن يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 مارس 2027، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان لعام 1448 هجريًا.

ويأتي تحديد الموعد المتوقع لعيد الفطر ضمن الحسابات المرتبطة ببداية شهر شوال، إذ يُعلن الموعد الرسمي عقب استطلاع هلال الشهر، لتحديد نهاية رمضان وبداية أيام عيد الفطر المبارك.

وتظل هذه التواريخ تقديرات فلكية قابلة للتأكيد أو الاختلاف وفق نتيجة الرؤية الشرعية، التي تحدد الموعد الرسمي لنهاية شهر الصيام وبداية العيد.

ما فضل صلاة التراويح في شهر رمضان؟

تُعد صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أبرز العبادات التي يحرص المسلمون على أدائها خلال ليالي شهر رمضان المبارك، لما يرتبط بها من فضل وأجر عظيم.

وقد ورد في الحديث الشريف: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه»، وهو ما يعكس فضل قيام ليالي رمضان وحرص المسلمين على اغتنام هذه الأيام المباركة في الصلاة والعبادة والتقرب إلى الله.

ويؤدي المسلمون صلاة التراويح في المساجد أو المنازل، وتبدأ بعد صلاة العشاء من أول ليلة في رمضان، وتستمر طوال ليالي الشهر الكريم، وفقًا للموعد الذي تعلنه الجهات المختصة بشأن بداية الشهر.

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تُصلى؟

ورد في النص أن عدد ركعات صلاة التراويح 11 ركعة، كما كان النبي يؤديها، وتُصلى ركعتين ركعتين، مع إمكانية الاستراحة أو حضور درس ديني بعد كل أربع ركعات، ويختتم المسلم صلاته بصلاة الوتر.

ويحرص المسلمون على أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان، سواء في المساجد أو المنازل، باعتبارها من العبادات المرتبطة بليالي الشهر الفضيل، وفرصة للإكثار من الصلاة وقراءة القرآن الكريم والقيام.

وتبدأ أول صلاة تراويح في رمضان 2027، وفق التوقعات الفلكية، عقب صلاة العشاء مساء الأحد 7 فبراير، إذا ثبت أن الاثنين 8 فبراير هو أول أيام الشهر الكريم، على أن يظل الموعد النهائي مرهونًا بإعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع الهلال.

أبرز مواعيد شهر رمضان 2027 المتوقعة في مصر

وفقًا للحسابات الفلكية الواردة، من المتوقع أن تبدأ أول ليلة من شهر رمضان مساء الأحد 7 فبراير 2027، وأن يوافق أول أيام الصيام يوم الاثنين 8 فبراير 2027، بينما يُتوقع أن يكون الأحد 7 فبراير هو المتمم لشهر شعبان.

 وتشير التقديرات إلى أن هلال رمضان سيولد بعد حدوث الاقتران يوم السبت 6 فبراير 2027، في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك سيوافق الأربعاء 10 مارس 2027 وفق التوقعات الفلكية.

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

وتبقى جميع هذه المواعيد مرتبطة بالإعلان الرسمي عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وشهر شوال، وفق ما تعلنه دار الإفتاء المصرية.

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