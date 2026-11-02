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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بـ 50 مليار جنيه.. الضرائب تعلن موعد طرح الصكوك للأفراد والشركات

الضرائب
الضرائب
محمود زيدان

كشف الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، موعد طرح أول إصدار من الصكوك الضريبية، موضحًا أنه من المقرر طرحها خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، بعد تلقي طلبات الممولين ومقترحاتهم وآرائهم بشأن الإجراء، على أن يتولى وزير المالية إصدار النشرة والصكوك عقب تلقي هذه المقترحات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ قيمة الطرح ستتحدد وفقًا لرؤية وزير المالية، ومن المتوقع أن تتراوح بين 30 و50 مليار جنيه.

وأوضح أن الإصدار الأول، المقرر خلال النصف الأول من نوفمبر والنصف الأول من ديسمبر، سيكون مخصصًا للأشخاص الاعتبارية، فيما سيُطرح إصدار آخر للأشخاص الطبيعيين خلال شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن عائد الصكوك الخاصة بالأفراد يستحق في شهر مارس، بالتزامن مع موعد تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، بينما يرتبط شهر أبريل بإقرارات الأشخاص الاعتبارية.

وأشار محروس إلى أن الشخص الاعتباري يستطيع الاكتتاب في إصدار نوفمبر، بينما يكون إصدار ديسمبر مخصصًا للأشخاص الطبيعيين، موضحًا أن الفترة بين اكتتاب الفرد في ديسمبر واستحقاق العائد في مارس تبلغ نحو ثلاثة أشهر، فضلًا عن استخدام أصل الصك في سداد الضريبة المستحقة عليه إذا كانت هناك ضريبة واجبة السداد في الإقرار.

وكشف أن الصكوك ستُطرح في فئات متعددة، تشمل 100 جنيه و1000 جنيه و10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، موضحًا أن الحد الأدنى للفئات هو 100 جنيه، فيما يصل الحد الأعلى إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف أن قيمة اكتتاب كل ممول ستتراوح بين 20 و25% من قيمة الضريبة الواردة في آخر إقرار ضريبي له، موضحًا أنه إذا بلغت الضريبة المستحقة على أحد الممولين 10 ملايين جنيه، فيمكنه الاكتتاب بمبلغ يتراوح بين مليوني جنيه ومليونين ونصف المليون جنيه.

وأكد محروس أن الاكتتاب في الصكوك سيتم من خلال البنوك، على أن يتولى وزير المالية إصدار الصكوك بناءً على الطلبات المقدمة إلى هذه البنوك.

أخبار وتقارير أخبار توك شو مستشار رئيس مصلحة الضرائب الصكوك الضريبية

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