حقيقة رغبته في الزواج الثاني.. تيم حسن يكشف أسرارا جديدة عن حياته

كشف الفنان السوري تيم حسن عن العديد من التفاصيل الشخصية والإنسانية التي لم يتحدث عنها من قبل، خلال ظهوره في بودكاست «قصتي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس حيث فتح قلبه للحديث عن علاقته بزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، وكشف حقيقة تصريح سابق أثار حالة واسعة من الجدل حول موقفه من فكرة الزواج بامرأة أخرى، إلى جانب استعادته واحدة من أصعب المحطات التي مرت بها أسرته، والمتمثلة في وفاة شقيقه الأصغر خلدون.

وجاءت تصريحات تيم حسن خلال اللقاء لتسلط الضوء على جوانب مختلفة من شخصيته بعيدًا عن الأدوار التي يقدمها على الشاشة، إذ تحدث بصراحة عن علاقته بأفراد أسرته، وتأثير التجارب الصعبة في تكوين شخصيته، وكيف يتعامل مع الأزمات والضغوط النفسية التي تفرضها الحياة والعمل في المجال الفني، مقدمًا مجموعة من الاعترافات التي حملت جانبًا إنسانيًا مؤثرًا.

تيم حسن يتغزل في وفاء الكيلاني ويكشف مفاجأة عن ظهورهما معًا

وتحدث تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، معبرًا عن حبه وتقديره الكبيرين لها، ولم يُخفِ اشتياقه إلى عودتها للظهور الإعلامي من جديد، مؤكدًا أنها تمتلك حضورًا مميزًا ومكانة خاصة على الشاشة، لا يمكن لأي شخص آخر أن يعوضها.

وأبدى الفنان السوري إعجابه بما تتمتع به وفاء الكيلاني من شخصية وحضور إعلامي، في حديث عكس مدى اعتزازه بها وبمسيرتها المهنية، مشيرًا إلى أن عودتها إلى الشاشة ستكون أمرًا يسعده ويسعد جمهورها الذي اعتاد متابعتها.

ولم يتوقف الحديث عند هذا الحد، إذ كشف تيم حسن عن إمكانية ظهورهما في لقاء تلفزيوني مشترك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا يمانع الفكرة على الإطلاق، بل سبق أن تحدثا بشأنها، وهو ما فتح الباب أمام احتمال مشاهدة الثنائي في حوار يجمعهما أمام الجمهور.

وقال تيم حسن تعليقًا على فكرة تقديم مقابلة مشتركة مع زوجته: «ليش لا؟ والله فكرة، وعلى فكرة حكينا شوي فيها»، وهو التصريح الذي أثار اهتمام الجمهور، خاصة أنه كشف عن وجود نقاش سابق بينهما حول هذه الخطوة.

حقيقة تصريح تيم حسن عن الزواج من امرأة أخرى

وفي سياق آخر، حرص تيم حسن على توضيح حقيقة تصريح قديم له انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في حالة من الجدل والتساؤلات بشأن موقفه من علاقته بزوجته وفاء الكيلاني، بعدما جرى تداول جزء من حديثه بصورة منفصلة عن سياقه الأصلي.

وأوضح الفنان السوري أن المقطع المتداول لم يعرض الحوار كاملًا، وهو ما أدى إلى تفسير إجابته بطريقة مختلفة عن المعنى الذي كان يقصده، مؤكدًا أن الأمر لم يكن متعلقًا بزوجته أو يحمل أي إساءة لها.

وكشف تيم حسن أن السؤال الذي وُجه إليه خلال اللقاء السابق كان يدور حول رد فعله إذا طلبت منه امرأة أخرى الزواج، وليس عن موقفه من وفاء الكيلاني أو طبيعة علاقته بها، موضحًا أن إجابته جاءت في إطار الدعابة والسخرية المعتادة في أسلوبه.

واستعاد الفنان عبارته التي أثارت الجدل، قائلًا: «لو وحدة تانية، أهلًا بالتفاهة»، مشيرًا إلى أن حديثه كان ردًا ساخرًا على طبيعة السؤال، وليس تصريحًا جادًا يحمل أي دلالات تتعلق بحياته الزوجية.

وشدد تيم حسن على أن اجتزاء التصريحات من سياقها قد يؤدي إلى خلق حالة من سوء الفهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحياة الشخصية للفنانين، مؤكدًا أن إجابته لم تكن موجهة إلى وفاء الكيلاني، ولم يقصد من خلالها التقليل من شأنها أو الإساءة إلى أي شخص.

تيم حسن يستعيد أصعب لحظات حياته ويروي تفاصيل وفاة شقيقه خلدون

وعلى الجانب الإنساني الأكثر تأثيرًا في اللقاء، تحدث تيم حسن عن واحدة من أصعب التجارب التي عاشها خلال حياته، وهي وفاة شقيقه الأصغر خلدون، مستعيدًا تفاصيل الحادث الذي تسبب في رحيله، والذكريات التي لا تزال عالقة في ذهنه رغم مرور سنوات طويلة.

وأوضح الفنان السوري أن شقيقه خلدون كان يعاني من شلل دماغي، وكان يستخدم كرسيًا متحركًا، كما لم يكن قادرًا على التحدث بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن الأسرة كانت تحرص على رعايته والاهتمام به.

وروى تيم حسن تفاصيل الحادث المؤلم، موضحًا أن شقيقه كان يستند إلى باب الصالون، وفي أثناء دخول والده إلى المكان حاملًا الطعام، قام بفتح الباب، ليسقط على رأس خلدون، ويتسبب ذلك في وفاته.

واستعاد الفنان تلك اللحظات بتأثر، موضحًا أن الحادث ترك أثرًا نفسيًا عميقًا في نفوس جميع أفراد الأسرة، خاصة والده الذي تعرض لصدمة كبيرة بعد الواقعة، وظل يحمل الكثير من الألم بسبب ما حدث.

آخر لقاء بين تيم حسن وشقيقه قبل وفاته

ومن أكثر التفاصيل التي حملت مشاعر إنسانية مؤثرة في حديث تيم حسن، استعادته آخر لقاء جمعه بشقيقه خلدون، والذي وقع في الليلة السابقة لوفاته، دون أن يدرك وقتها أنه يودعه للمرة الأخيرة.

وأوضح أن خلدون جاء إلى غرفته في تلك الليلة، وحاول الاقتراب منه وطرق الباب، فبادر إلى مساعدته وإعادته إلى كرسيه المتحرك، قبل أن يعود هو إلى النوم، دون أن يتوقع أن تلك اللحظات ستكون آخر ما يجمعهما.

وأشار إلى أن استعادة هذا الموقف تحمل بالنسبة إليه الكثير من المشاعر والذكريات، خاصة أن تفاصيل اللقاء الأخير ظلت حاضرة في ذاكرته مع مرور السنوات، لتصبح واحدة من اللحظات التي لا يمكن نسيانها.

وأضاف أن والده تأثر بشدة بما حدث، وهو ما دفع أفراد الأسرة إلى تجنب الحديث عن تفاصيل الحادث أمامه لسنوات طويلة، حرصًا على عدم تجديد مشاعر الألم لديه، خصوصًا أن الواقعة ارتبطت بفتح الباب في اللحظة التي سقط فيها على خلدون.

ووجه تيم حسن رسالة مؤثرة إلى والده خلال اللقاء، متمنيًا له دوام الصحة والعافية وطول العمر، لافتًا إلى أنه يعلم أن والده يشاهد هذه المقابلة، وأن مرور الوقت جعل الحديث عن الحادث أكثر سهولة مقارنة بالسنوات الأولى التي أعقبت الواقعة.

تيم حسن يتحدث عن الصدمات النفسية وكيف غيرته التجارب الصعبة

وبعيدًا عن تفاصيل حياته العائلية، تطرق تيم حسن إلى رؤيته للتجارب القاسية والصدمات التي يمر بها الإنسان، موضحًا أن مواجهة المواقف الصعبة تساهم في بناء قدرة الإنسان على الاستمرار والتعامل مع تحديات الحياة.

وأشار إلى أن التجارب المؤلمة قد تمنح الإنسان قدرًا أكبر من الصلابة والوعي، وتساعده على اكتساب خبرات تجعله أكثر قدرة على التعامل مع الظروف المختلفة، دون أن يعني ذلك فقدان مشاعره أو التخلي عن حساسيته الإنسانية.

كما تحدث عن طبيعة تعامله مع الحزن والمواقف المؤثرة، موضحًا أنه لا يفضل أن تتحول اللقاءات الفنية إلى مساحة يتركز فيها الاهتمام على دموع الفنان وانفعالاته، أو استعراض مشاعره أمام الجمهور، إذ يميل إلى تناول الأحداث بهدوء والحديث عنها من مسافة وجدانية تسمح له بالتعبير دون الانجراف وراء الانفعال.

وأكد أن ذلك لا يعني عدم تأثره بما يمر به، لكنه يفضل الاحتفاظ بجزء من مشاعره لنفسه، مع تقديره لكل الأشخاص الذين ساندوه ووقفوا إلى جانبه خلال الفترات الصعبة التي عاشها.

الدراسة والاحتكاك بالآخرين كان لهما دور في تكوين شخصية تيم حسن

وتطرق الفنان السوري أيضًا إلى تأثير سنوات الدراسة والتجارب الحياتية في تكوين شخصيته، موضحًا أن فترة دراسته في المعهد والاحتكاك بأشخاص ينتمون إلى بيئات وخلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، ساعدته على توسيع مداركه وتغيير نظرته إلى العديد من الأمور.

وأشار إلى أن الإنسان لا يستطيع اكتساب جميع خبراته من خلال الدراسة والكتب فقط، فهناك دروس مهمة لا تأتي إلا من التعامل المباشر مع الآخرين، وخوض التجارب المختلفة، ومراقبة طبيعة البشر وردود أفعالهم في المواقف المتنوعة.

ولفت إلى أن هذه الخبرات كان لها تأثير واضح في تشكيل رؤيته للحياة، كما ساعدته في فهم الشخصيات الإنسانية بصورة أعمق، وهو أمر ينعكس بدوره على طبيعة عمله كممثل، الذي يتطلب القدرة على استيعاب مشاعر الشخصيات ودوافعها وتقديمها بصورة واقعية.

تيم حسن يكشف كواليس تعامله مع ضغوط العمل الفني

وفي حديثه عن طبيعة المهنة، أكد تيم حسن أن الاستمرار في المجال الفني لا يتطلب الموهبة وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى القدرة على تحمل الانتقادات والتعامل مع الضغوط ومواجهة المواقف الصعبة التي قد يتعرض لها الفنان طوال مسيرته.

وأوضح أن الممثل يحتاج إلى تحقيق توازن بين الصلابة النفسية والحساسية الإنسانية، فالأولى تساعده على تجاوز الأزمات والاستمرار في العمل، بينما تمنحه الثانية القدرة على فهم الشخصيات التي يجسدها والتعبير عن مشاعرها بصدق.

كما أشار إلى أنه لا يفضل مشاركة جميع أحزانه وتفاصيل معاناته مع الأشخاص المقربين منه، حتى لا ينقل إليهم أعباء نفسية إضافية، وهو ما يعكس طريقته الخاصة في التعامل مع الأزمات والاحتفاظ بجزء من مشاعره بعيدًا عن الآخرين.