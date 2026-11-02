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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | أبو الغيط يحذر من تصاعد الصراع بين أمريكا والصين.. سفير سنغافورة يكشف استثمارات جديدة في مصر.. أزمة تمويل قنوات الإخوان.. وحصار الحوثيين لتعز

اخبار توك شو
اخبار توك شو
محمد كمال

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


أحمد أبو الغيط يتوقع عودة التوتر بين القوى الكبرى: الصراع الأمريكي مع الصين وروسيا قد يتصاعد مجددًا

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تعيش حالة من الاضطراب، متوقعًا استمرار حالة عدم الاستقرار في ظل التنافس الدولي والإقليمي، وما تشهده العلاقات بين القوى الكبرى من تحولات.

أحمد أبو الغيط: إيران قد تتجه إلى التخلي عن طموحاتها النووية في حالة واحدة

تحدث السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن احتمالات تخلي إيران عن برنامجها النووي، معتبرًا أن طهران لن تتنازل عن هذا المسار ما دام النظام الإيراني يشعر بالأمان، ويرى أن امتلاك السلاح النووي يمثل ضمانة أساسية لبقائه.

أحمد أبو الغيط يحذر من الذكاء الاصطناعي: سباق أمريكا والصين يهدد مستقبل الإنسانية

حذر السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، من التداعيات المحتملة للتوسع المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا أصبحت تمثل تحولًا كبيرًا في مستقبل البشرية، وتحتاج إلى تعاون دولي يضمن ضبط استخدامها وعدم خروجها عن السيطرة.

أبو الغيط يكشف تفاصيل كتاب يقرأه عن الحرب العالمية الثانية

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن اهتمامه الحالي بقراءة تاريخ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أنه يطالع كتابًا وصفه بأنه من أكثر الكتب الممتعة التي قرأها، لما يتضمنه من تفاصيل عن الاستراتيجيات العسكرية والتحولات الدولية التي شكلت مسار الحرب.

عمرو أديب: قنوات الإخوان بالخارج تصرخ بسبب نقص التمويل

قال الإعلامي عمرو أديب إن القنوات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان بالخارج تعرضت لضغوط وضربات قوية، مشيرًا إلى أن هذه الوسائل بدأت تتحدث عن تراجع إمكانياتها المادية وعدم قدرتها على مواصلة العمل بالوتيرة السابقة.

الدرع الأخير.. أحمد أبو الغيط: إيران لن تتخلى عن السلاح النووي لهذا السبب

تحدث السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن احتمالات تخلي إيران عن برنامجها النووي، معتبرًا أن طهران لن تتنازل عن هذا المسار ما دام النظام الإيراني يشعر بالأمان، ويرى أن امتلاك السلاح النووي يمثل ضمانة أساسية لبقائه.

سفير سنغافورة: استثمارات جديدة مرتقبة في مصر خلال أشهر

قال السفير دومينيك جو، سفير سنغافورة لدى مصر وليبيا، إن الشركات السنغافورية تعد من أكبر المستثمرين الآسيويين في مصر، مشيراً إلى أنها تبدي ارتياحاً كبيراً للأوضاع الاقتصادية والروابط الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر مع أوروبا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط.

نائب رئيس التوجيه المعنوي: الحوثيون يحاصرون تعز ويمنعون إمدادات الغذاء والدواء.. ونفاد مخزون مستشفيين

قال العميد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، إن ميليشيات الحوثي تسيطر على المداخل الرئيسية للمدن وتحاصر المدنيين، لا سيما في محافظة تعز، وتمنع دخول المواد التموينية وغاز الطهي والوقود والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات.

يوسف الحسيني مدافعا عن نشأت الديهي: سؤاله لبوتين كان مهنيا جدا

دافع الإعلامي يوسف الحسيني، عن الإعلامي نشأت الديهي بعد حالة النقد الكبيرة التي تعرض لها بعد سؤال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في مؤتمر صحفي في روسيا.

مستشار أوكراني: تركيا مرشحة لاستضافة لقاءً بين زيلينسكي وبوتين

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار المعهد الوطني الأوكراني، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يؤكد باستمرار استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ترى أن تركيا تمثل مكانًا مناسبًا لعقد هذا اللقاء، باعتبارها دولة محايدة وتتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا.

أخبار التوك شو أحمد أبو الغيط الصراع الأمريكي الصين روسيا

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