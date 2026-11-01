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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو الغيط يكشف تفاصيل كتاب يقرأه عن الحرب العالمية الثانية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن اهتمامه الحالي بقراءة تاريخ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أنه يطالع كتابًا وصفه بأنه من أكثر الكتب الممتعة التي قرأها، لما يتضمنه من تفاصيل عن الاستراتيجيات العسكرية والتحولات الدولية التي شكلت مسار الحرب.

المفارقة التاريخية المتمثلة في أن الاتحاد السوفيتي

وقال أبو الغيط، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الكتاب يتناول الأدوار الأمريكية والبريطانية والسوفيتية في الحرب العالمية الثانية، ويسلط الضوء على المفارقة التاريخية المتمثلة في أن الاتحاد السوفيتي تحمل الجزء الأكبر من القتال والتضحيات، وخسر نحو 25 مليون إنسان، بينما انتهت الحرب بخروج الولايات المتحدة وبريطانيا ضمن القوى المنتصرة.

وأوضح أن من أبرز الموضوعات التي يتناولها الكتاب قدرة الاتحاد السوفيتي على الدفاع عن أراضيه، وكيف تمكن جوزيف ستالين من نقل المصانع الروسية إلى عمق سيبيريا، ثم إعادة تشغيلها لإنتاج عشرات الآلاف من الدبابات والطائرات، حتى تجاوز الإنتاج العسكري السوفيتي نظيره الألماني.

المحور الألماني الإيطالي الياباني

وأشار أبو الغيط إلى أن الكتاب يتناول معارك ومحطات حاسمة، من بينها ستالينجراد ومعركة العلمين وميدواي، إلى جانب إنزال قوات الحلفاء على الساحل الغربي للمغرب، موضحًا أن هذه التحولات ساهمت في بدء تراجع المحور الألماني الإيطالي الياباني.

وأضاف أن أهمية الكتاب لا تقتصر على سرد المعارك، بل تمتد إلى تفسير الاستراتيجيات العسكرية والعلاقات بين بريطانيا وفرنسا والتنافس بين الغرب والاتحاد السوفيتي، معتبرًا أن قراءة التاريخ تساعد على فهم كثير من التفاعلات السياسية الدولية الراهنة.

أحمد أبو الغيط السفير أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية جوزيف ستالين

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