أحمد أبو الغيط يتهم أجهزة أمريكية بالتواصل مع الإخوان لسنوات.. ويكشف تناقض المواقف بين واشنطن وأجهزتها الأمنية

تحدث السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن طبيعة الاتصالات التي قال إنها جرت بين جهات أمريكية وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين على مدار سنوات، معتبرًا أن ما حدث خلال المرحلة التي أعقبت أحداث 25 يناير كشف عن وجود اختراق وتأثير خارجي في المجتمع المصري.

الاتصالات بين الأمريكيين وجماعة الإخوان

وقال أبو الغيط، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الاتصالات بين الأمريكيين وجماعة الإخوان امتدت لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن رئيس محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في إسطنبول كان دائم التواصل مع قيادات إخوانية.

وأوضح أن هذه الوقائع أثارت دهشته، خاصة في ظل ما كان يصل إلى مصر من تقارير بشأن تلك الاتصالات، بالتزامن مع مواقف أمريكية رسمية مختلفة تجاه الجماعة، لافتًا إلى ما أورده في كتابه «شهادتي» بشأن هذا التناقض.

وأضاف أبو الغيط أن الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد حدوث صدام مع الجانب الأمريكي في أواخر عام 2005 أو عام 2006، أرسل رئيس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش، بدلًا من أن يقوم مبارك بالزيارة بنفسه.

الموقف السياسي المعلن

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي وصف جماعة الإخوان المسلمين خلال ذلك اللقاء بأنها منظمة إرهابية، وهو ما دفعه إلى التساؤل عن التناقض بين هذا الموقف السياسي المعلن، وما قال إنه كان قائمًا من اتصالات بين بعض الأجهزة الأمنية الأمريكية وقيادات الجماعة.

وتابع أبو الغيط أن هذا التباين جعله يشبه الموقف الأمريكي بشخصية «دكتور جيكل ومستر هايد»، في إشارة إلى اختلاف ما وصفه بأداء الأجهزة الأمنية عن المواقف التي تعلنها المؤسسات السياسية الأمريكية، مؤكدًا أن هذه التفاصيل تناولها في كتابه «شهادتي».