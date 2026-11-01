قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ليفربول.. والسيتي يتراجع للمركز الثاني
فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين
خطر يهدد مستخدمي كروم.. 300 إضافة تتجسس على بحثك وتحولك لمواقع دون علمك
رئيس الوزراء يتابع مخرجات "منتدى مصر للتعدين".. ويؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير القطاع
إحالة بلاغ ضد شاكر محظور دلوقتي إلى النيابة لفحص مصادر ثروته| تفاصيل
عضلة القلب توقفت مرتين.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
إنترنت منزلي بدون خط أرضي في مصر.. النواب يناقشون إمكانية التطبيق
وسط تحديات 2011.. أحمد أبو الغيط: مبارك اختار حماية الدولة بتسليم السلطة للمجلس العسكري
ضم إيران وتركيا للجامعة العربية .. رد مبارك والسعودية على اقتراح عمرو موسي
عبد اللطيف وقنصوة يكرّمان الطالبة ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي 2026
انفجارات لورة على الحدود العراقية الكويتية وبيان عاجل للجيش الكويتي
منتخب مصر للناشئين يهزم الصين 4-0 في نصف نهائي كأس الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد أبو الغيط يتهم أجهزة أمريكية بالتواصل مع الإخوان لسنوات.. ويكشف تناقض المواقف بين واشنطن وأجهزتها الأمنية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

تحدث السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن طبيعة الاتصالات التي قال إنها جرت بين جهات أمريكية وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين على مدار سنوات، معتبرًا أن ما حدث خلال المرحلة التي أعقبت أحداث 25 يناير كشف عن وجود اختراق وتأثير خارجي في المجتمع المصري.

 الاتصالات بين الأمريكيين وجماعة الإخوان

وقال أبو الغيط، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الاتصالات بين الأمريكيين وجماعة الإخوان امتدت لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن رئيس محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في إسطنبول كان دائم التواصل مع قيادات إخوانية.

وأوضح أن هذه الوقائع أثارت دهشته، خاصة في ظل ما كان يصل إلى مصر من تقارير بشأن تلك الاتصالات، بالتزامن مع مواقف أمريكية رسمية مختلفة تجاه الجماعة، لافتًا إلى ما أورده في كتابه «شهادتي» بشأن هذا التناقض.

وأضاف أبو الغيط أن الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد حدوث صدام مع الجانب الأمريكي في أواخر عام 2005 أو عام 2006، أرسل رئيس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش، بدلًا من أن يقوم مبارك بالزيارة بنفسه.

الموقف السياسي المعلن

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي وصف جماعة الإخوان المسلمين خلال ذلك اللقاء بأنها منظمة إرهابية، وهو ما دفعه إلى التساؤل عن التناقض بين هذا الموقف السياسي المعلن، وما قال إنه كان قائمًا من اتصالات بين بعض الأجهزة الأمنية الأمريكية وقيادات الجماعة.

وتابع أبو الغيط أن هذا التباين جعله يشبه الموقف الأمريكي بشخصية «دكتور جيكل ومستر هايد»، في إشارة إلى اختلاف ما وصفه بأداء الأجهزة الأمنية عن المواقف التي تعلنها المؤسسات السياسية الأمريكية، مؤكدًا أن هذه التفاصيل تناولها في كتابه «شهادتي».

أحمد أبو الغيط السفير أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الإخوان أحداث 25 يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

تعبيرية

بعد أزمة «نسمة»| من يتحمّل توفير مسكن المطلقة بعد 20 سنة زواج؟.. مشروع قانون يُحدّد الآليات

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

لميس الحديدي

لميس الحديدي: توجيهات الرئيس السيسي بإعلان جدول زمني لتوصيات منتدى مصر يتيح للمواطنين متابعة التنفيذ

الازهر

العالمي للفتوى: مواجهة أفكار مشايخ التيك توك لا تكون بالمعارك.. وإنما بالإقناع والعلم والمنهجية

الرئيس السيسي

خبير شئون أفريقية: التنمية وإعادة الإعمار على رأس أولويات التحرك المصري داخل القارة

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد