الفيضانات تجبر ولايات أمريكية على إصدار أوامر إخلاء لبعض المناطق

جلبت عاصفة قوية اليوم الأحد أمطارا غزيرة إلى مناطق من أريزونا، وكولورادو، ونيومكسيكو، ويوتا التي كانت لا تزال تتعافى من فيضانات مدمرة ، ما دفع السلطات الأمريكية إلى إصدار أوامر بالإخلاء.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة القوية أطلقت أمطاراً غزيرة فوق الجنوب الغربي، ما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء في بعض الأجزاء وجلب تهديدات بحدوث فيضانات خاطفة حتى يوم غد الاثنين.

وكان من المتوقع أن يكون الخطر الأكبر عبر أجزاء من أريزونا، وجنوب يوتا، وجنوب غرب كولورادو، وغرب نيومكسيكو، حيث كان معظم المنطقة لا يزال يتعافى من فيضانات مدمرة حدثت مؤخرا.

وقال مركز التنبؤ بالطقس إن استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أراضٍ مشبعة بالفعل بالمياه قد يجري سريعاً، مما يزيد من خطر تجدد الفيضانات الخاطفة، لا سيما في التضاريس المنحدرة، والأخاديد الضيقة، ومجاري المياه، ومناطق آثار الحرائق.