توازن الأسواق.. هشام الدجوي: افتتاح 200 فرع جديد لـ كاري أون خلال 10 أيام

قال هشام الدجوي إن أسعار السلع الغذائية مستقرة إلى حد ما، مشيرًا إلى أن المبادرة الحكومية والمعارض ومنافذ "كاري أون" التي يجري افتتاحها تسهم في تحقيق التوازن داخل الأسواق، في ظل التحركات الجارية للتوسع في هذه المنافذ.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المبادرة التي تستمر لمدة 6 أشهر، إلى جانب المعارض القائمة ومنافذ "كاري أون" المقرر افتتاحها خلال اليومين المقبلين، كلها عوامل تساعد على تحقيق التوازن في السوق، وهو ما يركز عليه في حديثه عن استقرار الأسعار.



وأوضح الدجوي أن السوق لا يعمل وفق آلية السوق الحرة، لكن يمكن التعامل مع هذا الوضع من خلال إنشاء منافذ تقدم أسعارًا موحدة للسلع من أسوان إلى الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذا هو الهدف من منافذ "كاري أون" التي يجري الإعداد للتوسع فيها حاليًا.

وكشف عن الاستعداد لافتتاح 200 فرع إضافي على الأقل من "كاري أون" خلال 10 أيام، معربًا عن أمله في التعاون مع الجهات المعنية لافتتاح أكبر عدد ممكن من الفروع قبل نهاية العام، بما يسهم في تعزيز انتشار المنافذ وتحقيق التوازن في الأسواق.