"المحميات الطبيعية": الكوارث قد تدفع حيوانات خطرة للظهور في المناطق المأهولة بالبشر

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بوزارة البيئة، إن هناك أبحاثًا تناولت ظهور الحيوانات الخطرة في المناطق المأهولة بالسكان، موضحًا أن الكوارث الطبيعية قد تكون أحد العوامل التي تفسر وجود هذه الحيوانات في أماكن يرتادها البشر.

وأضاف محمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن ظهور الحيوانات في المناطق التي يوجد بها البشر يستدعي دراسة الظروف المحيطة بكل حالة، وعدم التسرع في تحديد أسباب وجودها.

وأشار محمد يوسف إلى أن الكوبرا تتأثر بدرجة حرارة البيئة المحيطة بها بصورة كبيرة، وقد تتحرك بحثًا عن الدفء والغذاء والمأوى، لافتًا إلى أن التغيرات في الظروف البيئية قد تدفع الحيوانات إلى الانتقال من أماكنها المعتادة، ناصحًا المواطنين بضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من الكوبرا أو محاولة التعامل معها بأي شكل حال رؤيتها، مع سرعة إبلاغ الجهات المختصة والحماية المدنية والنجدة وغرفة عمليات المحافظة.