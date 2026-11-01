رئيس جامعة المنصورة يعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للهيئة المعاونة لبحث سبل دعم مسيرتهم الأكاديمية

عقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للهيئة المعاونة بالجامعة، لمناقشة سبل دعم مسيرتهم الأكاديمية والبحثية، وبحث مقترحات تحسين الدعم المالي، والتوسع في فرص الابتعاث والتعاون الدولي، وتعزيز التدريب والنشر العلمي، إلى جانب تفعيل مشاركتهم في تطوير العمل الجامعي.

حضر الاجتماع الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس من وكلاء الكليات وممثلي أعضاء الهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن تشكيل المجلس يأتي إيمانًا بأهمية الاستماع إلى رؤى أعضاء الهيئة المعاونة ومقترحاتهم، والتعرف على التحديات التي تواجههم خلال مراحل إعدادهم العلمي والمهني، مشيرًا إلى أن دعمهم وتأهيلهم يمثلان استثمارًا في قدرات الجامعة العلمية والبحثية.

وأوضح رئيس الجامعة أهمية توفير بيئة أكاديمية محفزة تدعم الاجتهاد والمبادرة، وتساعد أعضاء الهيئة المعاونة على استكمال مسيرتهم العلمية، مؤكدًا أهمية مشاركتهم في مناقشة القضايا المرتبطة بتطوير العمل الأكاديمي والبحثي.

و وجّه الدكتور شريف خاطر الدعوة إلى أعضاء المجلس الاستشاري للمشاركة في الاجتماع الموسع المقرر عقده غدًا الاثنين 2 نوفمبر، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع جامعة المنصورة الرائدة عالميًا TIER1، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن متطلبات المرحلة المقبلة، وتعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

وتناول الاجتماع مقترحات تحسين الدعم المالي المقدم لأعضاء الهيئة المعاونة، بما يراعي الأعباء الأكاديمية والبحثية التي يتحملونها، ويسهم في دعم استقرارهم المادي والاجتماعي، خاصة خلال مراحل الدراسات العليا.

كما ناقش المجلس سبل التوسع في فرص المنح والبعثات والإشراف المشترك والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الدولية، إلى جانب دراسة فرص إتاحة السفر قصير المدى لطلاب الدكتوراه، وفق الإمكانات والضوابط المتاحة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية إتاحة فرص التواصل المباشر مع المؤسسات العلمية الدولية، لما توفره من خبرات تسهم في توسيع مدارك الباحثين وتنمية مهاراتهم، إلى جانب تعزيز استفادتهم من المكتبات والمراكز البحثية المتخصصة.

وأوضح الدكتور طارق غلوش أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يولي اهتمامًا بدعم أعضاء الهيئة المعاونة خلال مراحل إعدادهم العلمي، والتعرف على احتياجاتهم خلال التسجيل للدراسات العليا وإعداد الرسائل العلمية.

وأشار إلى أهمية تيسير استفادتهم من فرص المنح والبعثات والإشراف المشترك، إلى جانب دعم التعاون البحثي بين كليات الجامعة، وتشجيع الأبحاث البينية والنشر الدولي.

وأضاف أن المجلس الاستشاري يمثل إطارًا مهمًّا للاستماع إلى رؤى أعضاء الهيئة المعاونة ومقترحاتهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم، بما يسهم في تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، مؤكدًا استمرار التواصل معهم ومتابعة الموضوعات التي طُرحت خلال الاجتماع.

وشهد الاجتماع طرح أهمية إعداد قاعدة بيانات بالفرص المتاحة للمنح والبعثات والتعاون الدولي، بما يساعد أعضاء الهيئة المعاونة على التعرف عليها والاستفادة منها.