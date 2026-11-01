رئيس القومي للمرأة تلتقي محافظ الدقهلية على هامش مناقشتها رسالة دكتوراة بالمنصورة

التقت الدكتورة أمل عمارة رئيسة المجلس القومي للمرأة، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك خلال زيارتها للمحافظة لحضور مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة، بحضور الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وخلال اللقاء، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بزيارة محافظة الدقهلية، مشيدةً بجهود المحافظة في دعم قضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، ومؤكدةً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين المجلس والمحافظة، بما يسهم في تعزيز جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وتوسيع نطاق استفادتها من البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس، والوصول بالخدمات والأنشطة إلى المرأة في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

من جانبه، رحب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمستشارة أمل عمار ، معربًا عن تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي يقوم به المجلس في دعم قضايا المرأة المصرية، وتعزيز مكانتها، والعمل على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية وبناء المجتمع.

وأكد اللواء طارق مرزوق ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المرأة تمثل ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع، وأن المحافظة تحرص على دعم المبادرات والجهود التي تستهدف الارتقاء بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات العمل والتنمية.

وأضاف محافظ الدقهلية ، أن بناء الإنسان لا يقتصر على تقديم الخدمات الأساسية فقط، وإنما يمتد إلى توفير بيئة حضارية وثقافية واجتماعية تتيح للمواطنين ممارسة الأنشطة المختلفة، وتنمية الوعي والمعرفة، مؤكدًا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجالس القومية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وعقب اللقاء، تفقد محافظ الدقهلية ورئيسة المجلس القومي للمرأة حديقة كوكب الشرق بشارع الجيش بمدينة المنصورة، حيث اطلعا على مكونات الحديقة ومستوى الخدمات المقدمة بها، في إطار متابعة المتنفسات العامة والحدائق المفتوحة للمواطنين، والحرص على توفير أماكن حضارية تليق بأهالي المحافظة.

كما تفقدا مكتبة مصر العامة بالمنصورة، بحضور الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة، والدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، حيث اطلعا على الأنشطة والخدمات الثقافية والمعرفية التي تقدمها المكتبة، ودورها في نشر الثقافة وتنمية الوعي وتشجيع القراءة والاطلاع، إلى جانب الأنشطة الموجهة للأطفال والشباب ومختلف فئات المجتمع.

وعقب اللقاء، تفقد محافظ الدقهلية ورئيسة المجلس القومي للمرأة حديقة كوكب الشرق بشارع الجيش بمدينة المنصورة، حيث اطلعا على مكونات الحديقة ومستوى الخدمات المقدمة بها، في إطار متابعة المتنفسات العامة والحدائق المفتوحة للمواطنين، والحرص على توفير أماكن حضارية تليق بأهالي المحافظة.

كما تفقدا مكتبة مصر العامة بالمنصورة، بحضور الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة، والدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، حيث اطلعا على الأنشطة والخدمات الثقافية والمعرفية التي تقدمها المكتبة، ودورها في نشر الثقافة وتنمية الوعي وتشجيع القراءة والاطلاع، إلى جانب الأنشطة الموجهة للأطفال والشباب ومختلف فئات المجتمع.