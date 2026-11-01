بعد انطلاق حملة التطعيمات.. أعراض صـادمة للحصبة الألمانية

انطلقت منذ أيام الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الألمانية .

وتستهدف الحملة، التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، بالمجان، لمدة 3 أسابيع، من خلال نقاط التطعيم والفرق الطبية المشاركة في الحملة.

الحصبة الألمانية عدوى فيروسية تختلف عن الحصبة العادية، وغالبًا ما تكون أعراضها أخف لدى الأطفال، لكنها قد تسبب أضرارًا بالغة إذا أصابت المرأة أثناء الحمل، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى.

أعراض الحصبة الألمانية

تتمثل أعراض الحصبة الألمانية في ظهور طفح جلدي وردي يبدأ غالبًا بالوجه وينتشر بعد ذلك إلى الجسم بالكامل ثم يحدث ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وتضخم الغدد الليمفاوية خلف الأذنين وفي مؤخرة الرقبة، بالإضافة إلى الصداع والإرهاق وسيلان الأنف واحمرار العينين.



وقد يعاني بعض المصابين من آلام المفاصل، خاصة النساء البالغات، بينما قد تكون الأعراض خفيفة أو لا تظهر على الإطلاق.

وتشكل العدوى خطورة خاصة على الحوامل، إذ قد تسبب تشوهات خطيرة للجنين، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب عند الاشتباه بالإصابة .

وقد تمر الإصابة دون أعراض واضحة، ما يزيد أهمية الوقاية بالتطعيم وعدم الاعتماد على الأعراض وحدها لاكتشاف المرض.

وتكمن الخطورة الكبرى في انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين فقد يؤدي إلى الإجهاض أو وفاة الجنين أو الإصابة بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية، التي قد تشمل عيوبًا بالقلب، وضعف السمع والبصر، وتأخر النمو.