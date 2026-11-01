محمد مجاهد: المتحف المصري الكبير يدعم تطور علم المصريات

قال الدكتور محمد مجاهد عالم الآثار المصرية، إن المتحف المصري الكبير يمثل حلمًا لكل أثري مصري وعالمي، مؤكدًا أن افتتاح هذا الصرح الحضاري يتيح فرصة مهمة لعرض الاكتشافات الأثرية وإتاحة المعلومات للجمهور بما يعزز الحماس لاستمرار العمل الأثري والبحث العلمي.

وأضاف مجاهد، خلال لقائه عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إتاحة نتائج الاكتشافات للجمهور تسهم في الحفاظ على استمرارية العمل الأثري وتدفع الباحثين إلى مزيد من الشغف بالدراسة وتطوير قدراتهم، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يقدم منظومة متطورة للعرض المتحفي تعتمد على أعلى درجات الدقة والتقنيات الحديثة.

وأوضح عالم الآثار المصرية أن ردود فعل الزوار والبعثات الأجنبية تجاه المتحف تعكس حجم الانبهار بما يقدمه من إمكانات، لافتًا إلى أن المتحف أصبح نموذجًا متطورًا في العرض المتحفي ويسهم في تقديم الحضارة المصرية القديمة بصورة تتيح للزائر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقطع الأثرية واكتشافاتها.

نشر المعرفة للجمهور

وأشار «مجاهد» إلى أن علم المصريات مجال علمي مشترك يعتمد على تبادل المعلومات والنتائج بين الباحثين والبعثات الأثرية المختلفة في المحافظات المصرية، سواء في الأقصر أو الإسكندرية أو غيرهما، مؤكدًا أن أهمية المتحف لا تقتصر على عرض القطع الأثرية بل تمتد إلى إتاحة المعلومات العلمية المرتبطة بها باعتبار أن العمل الأثري لا يقتصر على الحفائر والاكتشافات، وإنما يشمل أيضًا دراسة الآثار ونشر المعرفة للجمهور.

