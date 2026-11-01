قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
مسؤل ألماني: مصر تمتلك فرصا مهمة لتعزيز التصنيع والاندماج في الاقتصاد العالمي
هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي
زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين يحذر: نتنياهو سيستخدم هجوماً جديداً على إيران للبقاء في السلطة
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟
55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد مجاهد: المتحف المصري الكبير يدعم تطور علم المصريات

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمود محسن

قال الدكتور محمد مجاهد عالم الآثار المصرية، إن المتحف المصري الكبير يمثل حلمًا لكل أثري مصري وعالمي، مؤكدًا أن افتتاح هذا الصرح الحضاري يتيح فرصة مهمة لعرض الاكتشافات الأثرية وإتاحة المعلومات للجمهور بما يعزز الحماس لاستمرار العمل الأثري والبحث العلمي.

وأضاف مجاهد، خلال لقائه عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إتاحة نتائج الاكتشافات للجمهور تسهم في الحفاظ على استمرارية العمل الأثري وتدفع الباحثين إلى مزيد من الشغف بالدراسة وتطوير قدراتهم، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يقدم منظومة متطورة للعرض المتحفي تعتمد على أعلى درجات الدقة والتقنيات الحديثة.

وأوضح عالم الآثار المصرية أن ردود فعل الزوار والبعثات الأجنبية تجاه المتحف تعكس حجم الانبهار بما يقدمه من إمكانات، لافتًا إلى أن المتحف أصبح نموذجًا متطورًا في العرض المتحفي ويسهم في تقديم الحضارة المصرية القديمة بصورة تتيح للزائر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقطع الأثرية واكتشافاتها.

نشر المعرفة للجمهور

وأشار «مجاهد» إلى أن علم المصريات مجال علمي مشترك يعتمد على تبادل المعلومات والنتائج بين الباحثين والبعثات الأثرية المختلفة في المحافظات المصرية، سواء في الأقصر أو الإسكندرية أو غيرهما، مؤكدًا أن أهمية المتحف لا تقتصر على عرض القطع الأثرية بل تمتد إلى إتاحة المعلومات العلمية المرتبطة بها باعتبار أن العمل الأثري لا يقتصر على الحفائر والاكتشافات، وإنما يشمل أيضًا دراسة الآثار ونشر المعرفة للجمهور.
 

محمد مجاهد الآثار البحث العلمي التقنيات الحماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

رئيس وزراء بلجيكا الأسبق: زمن الاعتماد على الولايات المتحدة في الأمن والدفاع قد انتهى

عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق

عمرو موسى: النظام الدولي يحتاج إلى إصلاح.. والتغيير في الشرق الأوسط يجب أن يشمل إسرائيل وإيران وفلسطين

"بيتكوين" ترتفع مع إعلان "بينانس" تعويض 95% من خسائر اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار

"بيتكوين" ترتفع مع إعلان "بينانس" تعويض 95% من خسائر اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد