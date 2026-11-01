بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

كشف الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، عن طموحاته بشأن وجهته التدريبية المقبلة، مؤكدًا رغبته في خوض تجربة جديدة مع نادٍ يمتلك مشروعًا طموحًا ويسعى للمنافسة على البطولات.

وقال “يورتشيتش”، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يستهدف الانتقال إلى نادٍ يمتلك طموحات كبيرة، ويستطيع من خلاله تقديم عمل جيد وتحقيق الألقاب، مشيرًا إلى أنه نجح في تجربته مع بيراميدز، ويتطلع حاليًا إلى خوض تحدٍ جديد في المنطقة التي صنع فيها اسمه التدريبي.

وأضاف المدير الفني السابق لبيراميدز أنه يبحث عن نادٍ لديه مشروع واضح وطموح، ويحقق نتائج مميزة، إلى جانب الاهتمام بتطوير اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم.

وأشار “يورتشيتش” إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمثل خياره الأول في المرحلة المقبلة، موضحًا أنه يمتلك سُمعة جيدة وخبرة واسعة في سوق كرة القدم بالمنطقة، بعد ما نجح في ترسيخ مكانته خلال تجربته مع بيراميدز.

وتأتي تصريحات المدرب الكرواتي في ظل ارتباط اسمه بعدد من العروض التدريبية، مع تأكيده انفتاحه على العودة للعمل في الدوري المصري، بشرط الانضمام إلى نادٍ يمتلك مشروعًا واضحًا وطموحات للمنافسة على الألقاب.