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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل القبض على البلوجر علياء قمرون وزوجها في المنوفية.. وملاحقتها بأحكام وقضايا سابقة

علياء قمرون
علياء قمرون
رامي المهدي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر علياء قمرون وزوجها بمحافظة المنوفية، تنفيذًا لقرارات صادرة بشأنها، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في تطور جديد للأزمات القانونية التي لاحقت صانعة المحتوى خلال الفترة الماضية.

وجاءت واقعة القبض على علياء قمرون في ضوء البلاغات المقدمة ضدها بشأن نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة، والتعدي على القيم الأسرية، فضلًا عن اتهامات تتعلق بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها في أغسطس 2025 بمحافظة المنوفية، بعد تلقي عدة بلاغات ضدها، وأقرت خلال مواجهتها بنشر المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

قضية إتلاف سيارة مستشار وحكم بالحبس

وفي سياق متصل، واجهت علياء قمرون أزمة قضائية أخرى تتعلق باتهامها بإتلاف سيارة أحد المستشارين بمدينة طنطا، وهي القضية التي صدر فيها حكم بالحبس لمدة شهر وغرامة مالية.

كما سبق أن أثيرت قضية أخرى بشأن المحتوى المنشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصدر بشأنها حكم بالحبس لمدة عام وفقًا للمعلومات المتداولة.

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