«أبو الغيط»: مصر طرحت فكرة القوة العربية المشتركة .. ودولة أجلّت الموضوع

قال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن مصر طرحت فكرة القوة العربية المشتركة وتم مناقشتها من قبل رؤساء الأركان بمقر جامعة الدول العربية، مُعلقًا: بعض الدول قالت لا أستطيع أن أبعث قوات إلى أي منطقة دون تشريع برلماني، ولكن بصفة عامة تم إعداد مشروع بوثيقة جاهزة.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة صدى البلد: أحداث 2011 تعتبر ضربة لها هزة كبيرة على الإقليم العربي كله، وتهديدات وكلام كتير جدا.. الجامعة العربية موضوعات كثيرة يستفيد منها الدول في التعاون الاقتصادي والتجهيزات والتكنولوجيا والسياسة.

وذكر: رئيس الأركان المصري حينها ساهم كثيرًا في مناقشات القوى العربية المشتركة في محاولة لانجاح القوة العربية المشتركة، وقبل يوم علي توقيع اتفاقية القوى العربية المشتركة طلبت دولة عربية رئيسية تأجيل هذا الموضوع بعض الوقت، والدولة ليست مصر.. وحاولت وزارة الخارجية المصرية أن تحمي المشروع وطلبت وضعه علي جدول الجامعة العربية واستمر لسنوات حتي الآن.

وأضاف وزير الخارجية المصري الأسبق: كنا نريد تجمع عربي إسلامي، والأمر لم يذهب بعيدًا، القوى العربية المشتركة تكون قوة جاهزة في البلاد للمساعدة ولنقل الدعم من بلد لآخر في حالة تعرضها لتهديدات إرهابية، والقوى العربية المشتركة مشروعها خفت ولا أحد يتحدّث عنه حاليًا.

وتابع: العدوان الإيران علي الإقليم العربي واضح جدًا، والإقليم العربي اعتمد علي أمريكا بدعم العلاقات الاستراتيجية، وأمريكا أخلت بتعهداتها في حماية الخليج العربي خلال الحرب مع إيران.

وذكر أبوالغيط: ندعم المملكة العربية السعودية في حربها ضد الحوثيين، والسعودية بحثت عن دعم إسلامي من تركيا وباكستان، وباكستان وتركيا لم يدعمان السعودية في رد العدوان الحوثي.. وهذا وضع لا يُرضيني لأنهم لم يتدخلا لدعم المملكة.

وأضاف وزير الخارجية المصري الأسبق: كان لابد من دعم أقوي من باكستان وتركيا للسعودية لرد العدوان الحوثي، ومصر تدعم السعودية لمواجهة التهديد الحوثي، ومصر لن تذهب لحرب الحوثيين ولكن للدفاع عن المملكة.

وذكر: مصر في عهد عبدالناصر تدخلت في اليمن لأنها كانت حربًا يمنية - عربية، ودور مصر في الإقليم لا ينبغي نسيانه نتيجة تهديدات المسيرات والصواريخ لتطولنا، وأمن الخليج وأمن مصر واحد.