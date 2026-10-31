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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تضامن مع المملكة.. وزيرا الخارجية السعودي والياباني يؤكدان إدانتهما لاعتداءات الحوثي

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
أ ش أ

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه، بوزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (G20) المنعقد بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، العلاقات الثنائية بين المملكة واليابان.

كما بحث الجانبان- وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- اليوم السبت، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، حيث أكد الجانبان إدانتهما لذلك وتضامنها في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

كما ناقش الجانبان التهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، وانعكاساتها على أمن الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان حرية الملاحة واستقرار الممرات البحرية.

وزير الخارجية وزير خارجية اليابان الولايات المتحدة الأمريكية

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