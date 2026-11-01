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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سهير جودة تكشف كواليس خطوبة ابنة عمرو محمود ياسين .. فرحتان في بيت العائلة

سهير جودة
سهير جودة
محمد بدران   -  
علا محمد

كشفت الإعلامية سهير جودة تفاصيل احتفال السيناريست عمرو محمود ياسين وزوجته آيات أباظة بخطوبة ابنتهما عالية على الشاب معتز، في أجواء عائلية مميزة، شهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن وأصدقاء العائلة.

ونشرت سهير جودة منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدثت خلاله عن أجواء الاحتفال، معربةً عن سعادتها بهذه المناسبة التي حملت فرحتين للعائلة؛ الأولى بخطوبة عالية وبداية مرحلة جديدة في حياتها، والثانية بتعافي والدتها آيات أباظة بعد الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرًا.

وقالت سهير جودة إن عمرو محمود ياسين قضى سنوات في كتابة حكايات الحب ورسم مصائر الشخصيات، وصناعة لحظات الفرح واللقاء والفراق من خلال أعماله الفنية، لكنه هذه المرة كان بعيدًا عن الورق والسيناريو، ويعيش حكاية وصفتها بأنها أهم من كل الحكايات التي كتبها، وهي حكاية ابنته عالية.

وأضافت أن الاحتفال أُقيم في بيت العائلة، الذي يحمل اسم عائلة ارتبطت بتاريخ طويل مع الفن، وشهد تجمع أجيال مختلفة من أفراد الأسرة والأصدقاء، في ليلة استثنائية امتزجت فيها مشاعر السعادة والاطمئنان على الحالة الصحية لآيات أباظة.

وحضرت الفنانة شهيرة، جدة العروس، بإطلالة بيضاء أنيقة، كما ظهرت الفنانة رانيا محمود ياسين بإطلالة باللون الأحمر، وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة العائلة فرحتها.

وشملت قائمة الحضور الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان كريم فهمي، والفنانة درة، ونرمين الفقي، وحنان مطاوع، وسهير شلبي، وشيرين الشايب، ونينا مغربي، وأحمد عبد العاطي، وإيهاب فهمي، وسهر الصايغ، ودنيا عبد العزيز.

وأعربت سهير جودة عن سعادتها برؤية عائلة محمود ياسين في مناسبة خاصة تتعلق بحياتهم بعيدًا عن الأدوار والأعمال الفنية، مؤكدةً أن عمرو محمود ياسين ظهر هذه المرة في صورة الأب الذي يحتفل بابنته ويشاركها واحدة من أهم لحظات حياتها، وليس الكاتب الذي يصنع لحظات الفرح لشخصياته على الشاشة.

واختتمت الإعلامية منشورها بتوجيه التهنئة للعروسين، عالية ومعتز، متمنيةً لهما حياة سعيدة ودوام الأفراح والصحة في بيت العائلة.

الإعلامية سهير جودة سهير جودة عمرو محمود ياسين السيناريست عمرو محمود ياسين ياسمين عبد العزيز

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