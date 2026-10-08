قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر المستجاب مكتوب.. أفضل الأدعية لبدء يومك برزق وبركة لا تنقطع
قطعت أذنه.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على شخص وزوجته بالمنوفية
توقيف شاب أمريكي بتهمة التخطيط لهجوم إطلاق نار جماعي في مول أوف أمريكا
تابعون لأعداء الولايات المتحدة.. ترامب يهاجم محتجين قاطعوا خطابه في سان أنطونيو
الرئيس السيسي يزور المقبرة الوطنية في سول ويضع إكليلا من الزهور تكريمًا لشهداء كوريا
عمي تعبان ومش لاقي حد.. مواطن يشكو من غياب الأطباء في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى قنا
محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي
ترامب: أنهيت 8 حروب وصراعات حول العالم
نور اللبنانية لـ صدى البلد: مصر بلدي الثاني.. ولا أعرف سبب حب المصريين الشديد لي
دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر
الطقس اليوم.. أجواء خريفية يصاحبها أمطار ورياح محملة بالأتربة ببعض المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرها ما اشتكت.. سهير جودة تكشف تفاصيل عن معاناة فايزة كمال مع السرطان

فايزة كمال
فايزة كمال
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشفت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل مؤثرة عن معاناة الفنانة الراحلة فايزة كمال مع مرض السرطان، وذلك نقلًا عن ماجدة منير، شقيقة زوج الفنانة الراحلة.

ونشرت سهير جودة تصريحات ماجدة منير ضمن فقرة «حكايات سهير»، والتي تحدثت خلالها عن شخصية فايزة كمال، مؤكدة أنها كانت تتمتع بقدر كبير من الصبر والرضا، ولم تكن تشتكي من ظروفها أو معاناتها مع المرض.

وقالت ماجدة منير عن فايزة كمال: «كانت حمولة جدًا وصبورة جدًا وراضية جدًا جدًا.. كانت ملاك عمرها ما غلطت في حد.. ومتقبلة حالتها وعمرها ما اشتكت».

وأضافت أن الفنانة الراحلة كانت تخضع للعلاج من مرض السرطان، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بعدما انتشر المرض، موضحة أن فايزة كمال حاربت السرطان مرتين خلال حياتها.

وأوضحت: «الكانسر جالها مرتين.. مرة اتعالجت منه وبعد خمس سنين رجع تاني»، مشيرة إلى أن الفنانة الراحلة لم تكن تتحدث كثيرًا عن معاناتها، وكانت تحتفظ بمشاعرها وما تمر به لنفسها.

وتابعت شقيقة زوج فايزة كمال: «كانت بتتعالج لكن للأسف المرض انتشر»، مؤكدة أن الفنانة الراحلة كانت شديدة التحمل، ولم تكن تشتكي حتى من ابتعادها عن العمل أو من أي ظروف أخرى مرت بها.

وقالت: «عمرها ما اشتكت من أي حاجة ولا حتى عدم شغلها.. دايمًا كتومة وكل حاجة جواها».

فايزة كمال كانت قلقة على أبنائها

وكشفت ماجدة منير أن أبناء فايزة كمال كانوا يمثلون جانبًا مهمًا من تفكيرها خلال فترة مرضها، مشيرة إلى أن الأسرة كانت تحاول دائمًا طمأنتها بشأن أبنائها.

وأضافت: «كانت شايلة هم أولادها وكنا بنطمنها على طول إن ولادها في عنينا.. بنطمنها من غير ما تطلب ده ولا حتى قالته بس كنا بنحس بيها».

وتابعت: «ونقول لها هتقومي لأولادك بألف سلامة»، مؤكدة أن الأسرة كانت تحاول رفع معنوياتها ومساندتها خلال فترة العلاج.

شقيقة زوج فايزة كمال: كانت كتومة جدًا

وتطرقت ماجدة منير إلى طبيعة شخصية فايزة كمال، مؤكدة أنها لم تكن من الأشخاص الذين يعبرون عن معاناتهم بسهولة، وكانت تحتفظ بالكثير من مشاعرها داخلها.

وقالت: «معرفش حتى إذا كان حالتها النفسية أثرت في مرضها ولا لأ»، قبل أن تختتم حديثها عنها بكلمات مؤثرة: «الله يرحمها كانت حبيبتنا أوي».

ورحلت الفنانة فايزة كمال بعد معاناة مع مرض السرطان، تاركة وراءها مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي ارتبط بها الجمهور، إلى جانب حالة من الحزن بين زملائها ومحبيها.

سهير جودة الراحلة فايزة كمال فايزة كمال ماجدة منير تصريحات ماجدة منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

صورة أرشيفية

مدرسة بالدقهلية تحرم الطلاب المسافرين للخارج من أعمال السنة|والأهالي:سافرنا خلاص نحلها ازاي

اسعار السبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن

الجنيه الذهب

نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

محمود صلاح

حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا

الرئيس السيسي

لو بتتابع نشاط الرئيس السيسي.. اعرف فارق التوقيت بين القاهرة وسول والساعة كام في كوريا دلوقتي؟

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة

ترشيحاتنا

أوروبا والصين

أوروبا تسعى للضغط على الصين لكبح فائضها التجاري مع تجاوزه مليار يورو يوميًا

جرينسبان

"جرينسبان" تحتفظ بصدارة سباق أمانة الأمم المتحدة في خامس اقتراع لمجلس الأمن

سوق الذهب في آسيا

هونج كونج وسنغافورة تتنافسان على قيادة سوق الذهب في آسيا

بالصور

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد