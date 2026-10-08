عمرها ما اشتكت.. سهير جودة تكشف تفاصيل عن معاناة فايزة كمال مع السرطان

كشفت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل مؤثرة عن معاناة الفنانة الراحلة فايزة كمال مع مرض السرطان، وذلك نقلًا عن ماجدة منير، شقيقة زوج الفنانة الراحلة.

ونشرت سهير جودة تصريحات ماجدة منير ضمن فقرة «حكايات سهير»، والتي تحدثت خلالها عن شخصية فايزة كمال، مؤكدة أنها كانت تتمتع بقدر كبير من الصبر والرضا، ولم تكن تشتكي من ظروفها أو معاناتها مع المرض.

وقالت ماجدة منير عن فايزة كمال: «كانت حمولة جدًا وصبورة جدًا وراضية جدًا جدًا.. كانت ملاك عمرها ما غلطت في حد.. ومتقبلة حالتها وعمرها ما اشتكت».

وأضافت أن الفنانة الراحلة كانت تخضع للعلاج من مرض السرطان، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بعدما انتشر المرض، موضحة أن فايزة كمال حاربت السرطان مرتين خلال حياتها.

وأوضحت: «الكانسر جالها مرتين.. مرة اتعالجت منه وبعد خمس سنين رجع تاني»، مشيرة إلى أن الفنانة الراحلة لم تكن تتحدث كثيرًا عن معاناتها، وكانت تحتفظ بمشاعرها وما تمر به لنفسها.

وتابعت شقيقة زوج فايزة كمال: «كانت بتتعالج لكن للأسف المرض انتشر»، مؤكدة أن الفنانة الراحلة كانت شديدة التحمل، ولم تكن تشتكي حتى من ابتعادها عن العمل أو من أي ظروف أخرى مرت بها.

وقالت: «عمرها ما اشتكت من أي حاجة ولا حتى عدم شغلها.. دايمًا كتومة وكل حاجة جواها».

فايزة كمال كانت قلقة على أبنائها

وكشفت ماجدة منير أن أبناء فايزة كمال كانوا يمثلون جانبًا مهمًا من تفكيرها خلال فترة مرضها، مشيرة إلى أن الأسرة كانت تحاول دائمًا طمأنتها بشأن أبنائها.

وأضافت: «كانت شايلة هم أولادها وكنا بنطمنها على طول إن ولادها في عنينا.. بنطمنها من غير ما تطلب ده ولا حتى قالته بس كنا بنحس بيها».

وتابعت: «ونقول لها هتقومي لأولادك بألف سلامة»، مؤكدة أن الأسرة كانت تحاول رفع معنوياتها ومساندتها خلال فترة العلاج.

شقيقة زوج فايزة كمال: كانت كتومة جدًا

وتطرقت ماجدة منير إلى طبيعة شخصية فايزة كمال، مؤكدة أنها لم تكن من الأشخاص الذين يعبرون عن معاناتهم بسهولة، وكانت تحتفظ بالكثير من مشاعرها داخلها.

وقالت: «معرفش حتى إذا كان حالتها النفسية أثرت في مرضها ولا لأ»، قبل أن تختتم حديثها عنها بكلمات مؤثرة: «الله يرحمها كانت حبيبتنا أوي».

ورحلت الفنانة فايزة كمال بعد معاناة مع مرض السرطان، تاركة وراءها مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي ارتبط بها الجمهور، إلى جانب حالة من الحزن بين زملائها ومحبيها.