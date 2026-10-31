سهير جودة تحتفي بمحمود الخطيب في عيد ميلاده: رحلة صنعت أسطورة

احتفت الإعلامية سهير جودة، بعيد ميلاد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأحد أبرز أساطير كرة القدم المصرية، مشيدة بالرحلة الاستثنائية التي قدمها على مدار سنوات طويلة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو في مسيرته الإدارية، مؤكدة أن مكانته تجاوزت كونه لاعبًا موهوبًا أو نجمًا حقق العديد من البطولات.

وأكدت سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفارق الحقيقي في مسيرة الأساطير لا يتوقف عند الموهبة أو النجاحات التي يحققونها، وإنما يظهر في القدرة على الاستمرار ومواجهة التحديات والبدء من جديد في مختلف مراحل الحياة.

وأشارت إلى أن محمود الخطيب لم يكن مجرد اسم في سجل هدافي الكرة المصرية، أو نجم ارتدى قميص النادي الأهلي وحقق معه البطولات، بل تمثل حكايته رحلة أكبر ارتبطت فيها موهبته بحب جماهيري استثنائي، جعل منه جزءًا من ذاكرة الجماهير وحكاياتها وانتصاراتها.

وأضافت أن رحلة الخطيب شهدت محطات عديدة، بداية من التألق داخل الملاعب والوقوف على منصات التتويج، مرورًا بارتداء شارة قيادة الأهلي، وصولًا إلى تولي رئاسة القلعة الحمراء، مشيرة إلى أن الأدوار تغيرت على مدار السنوات، لكن اسمه ظل حاضرًا في قلب المشهد الرياضي.

ولفتت سهير جودة إلى أن البطولة الأصعب في مسيرة الخطيب تتمثل في قدرته على خوض أكثر من مرحلة وتجاوز تحدياتها المختلفة، مع الاحتفاظ بمكانته في ذاكرة الجماهير ووجدانها.

واختتمت الإعلامية حديثها بتوجيه التهنئة إلى محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدة أن الاحتفاء به لا يرتبط بعمر لاعب أو عدد البطولات التي حققها، وإنما برحلة استثنائية صنعت أسطورة وأصبح اسم صاحبها جزءًا من وجدان كرة القدم المصرية، قائلة: «كل سنة وبيبو بخير.. وكل سنة وحكايته مستمرة».