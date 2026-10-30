نور محمود الخطيب تحتفل بعيد ميلاد والدها: كل سنة وأنت الحلم اللي بعيشه كل يوم

احتفلت نور محمود الخطيب بعيد ميلاد والدها، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وحرصت على مشاركة جمهورها ومحبيها بهذه المناسبة، من خلال نشر مجموعة من الصور التي تجمعها به عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت خلالها عن حبها الكبير له واعتزازها بوجوده في حياتها.

وكتبت نور محمود الخطيب في رسالتها: «كل سنة زي النهارده ببقى نفسي أكتبلك كلام كتير وأعبرلك عن كل حاجة جوايا، وكل مرة بحس وأنا بكتب إن اللي جوايا أكتر بكتير من مليون كلمة ممكن أقولها.. بحس إنك أحلى فكرة وأحلى وصف وأحلى إحساس بعيشه».

وأضافت: «وإن وجودك في حياتي وحياتنا نعمة كبيرة وعظيمة أدركتها من وأنا صغيرة، مش علشان الحمد لله الناس كلها بتحبك، ولكن علشان طاقة الحب والسلام والأمان اللي جواك بتخلي كل حاجة أحلى، بتكفي وتلم الكل وبتدينا كل يوم ألف سبب يخلينا نحب الدنيا أكتر ونعدي أي حاجة مهما كانت صعبة».

وتابعت: «وفي أصغر تفاصيلك بحبك أكتر.. في اليوم العادي والوقت العادي وإحساسك بكل حد حواليك، في الكلمة اللي بتقولها في أكتر وقت الواحد محتاجها، والنظرة اللي بتحضن من غير كلام، والنصيحة اللي بترد على السؤال قبل ما يتسأل، وطريقتك اللي بتحلي أي حاجة وأي وقت».

واستكملت: «في هزارك اللي بيجي في وقته علشان يغير مود في ثانية، ورأيك اللي دايمًا بيحل بهدوء، وإحساسك بالناس وخفة كلامك وسرك الحلو مع ربنا، في ابتسامتك الطيبة مع الغريب والقريب وقلبك اللي عمره ما اتغير مهما الدنيا والناس اتغيروا».

واختتمت نور محمود الخطيب رسالتها قائلة: «زي النهارده ربنا كتبلي أحلى قدر.. كل سنة وحضرتك المثال والدليل إن الواحد انعكاس للخير والحب اللي جواه.. كل سنة وحضرتك جميل وطيب وأحلى واحد في الدنيا.. كل سنة وأنت حبيب الكل وحبيبي.. كل سنة وأنت الحلم اللي أنا بعيشه كل يوم».