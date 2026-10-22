أحمد شوبير ينقل رسالة قوية من محمود الخطيب للاعبي الأهلي

سلط الإعلامي أحمد شوبير الضوء على تصريحات محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن ضرورة الإخلاص لقميص القلعة الحمراء، مشددًا على أهمية الالتزام بشعار النادي في مختلف الألعاب الرياضية

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على لسان محمود الخطيب: «أي لاعب يرتدي قميص الأهلي في أي لعبة، ولن يكون مخلصًا للفانلة التي يرتديها، لا يلوم إلا نفسه»



ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، عقب تحويل تأخره إلى انتصار، ليمنح نفسه أفضلية قبل لقاء الإياب.