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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس المغرب الفاسي يحسم موقف ناديه من اهتمام الأهلي بضم أسامة نور الدين| خاص

أسامة نور الدين
أسامة نور الدين
إسلام مقلد

حسم عمر بنيس، رئيس نادي المغرب الفاسي المغربي، موقف ناديه من الأنباء المتداولة بشأن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع أسامة نور الدين، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية تداول أنباء حول رغبة الأهلي في ضم اللاعب، في إطار تحركاته المحتملة لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة خلال الميركاتو الشتوي، إلا أن موقف إدارة المغرب الفاسي جاء واضحًا بشأن مستقبل لاعب خط الوسط.

رئيس المغرب الفاسي: أسامة نور الدين ليس للبيع

وقال عمر بنيس، رئيس نادي المغرب الفاسي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، تعليقًا على الأنباء الأخيرة: «أسامة نور الدين يُعد أحد الركائز الأساسية لفريقنا، ويرتبط بعقد مع نادي المغرب الفاسي حتى عام 2030».

وأضاف رئيس النادي المغربي: «النادي يعوّل عليه بشكل كبير في مشروعه المستقبلي، ولذلك نؤكد بشكل قاطع أنه ليس للبيع تحت أي ظرف من الظروف».

وتأتي تصريحات عمر بنيس، موقف «المغرب الفاسي» بشأن مستقبل أسامة نور الدين؛ في إطار تمسك النادي باستمرار اللاعب، الذي يمثل أحد العناصر الأساسية في مشروعه خلال السنوات المقبلة، رغم الأنباء المتداولة عن اهتمام الأهلي بالحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية.

عمر بنيس نادي المغرب الفاسي نادي المغرب الفاسي المغربي المغرب الفاسي النادي الأهلي الأهلي أسامة نور الدين

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