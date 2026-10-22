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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالأهلي: لا نية لفسخ التعاقد مع الحسين عموتة

الحسين عموتة
الحسين عموتة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، حقيقة موقف إدارة القلعة الحمراء من مستقبل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3 في الدوري الممتاز.

مصدر بالأهلي: لا نية لفسخ التعاقد مع الحسين عموتة والتمسك باستمراره

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي لا تفكر في فسخ التعاقد مع الحسين عموتة خلال الفترة الحالية، مشددًا على وجود تمسك باستمراره في منصبه، ومنحه الفرصة لمواصلة مهمته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن التعادل الأخير أمام القناة، رغم حالة الغضب التي صاحبت النتيجة، لن يدفع إدارة الأهلي إلى اتخاذ قرار متسرع بشأن الجهاز الفني، في ظل الرغبة في تحقيق الاستقرار الفني ومنح المدرب فرصة لمعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية.

وأشار إلى أن هناك اتجاهًا داخل النادي لتقييم أداء الفريق بصورة شاملة، مع ضرورة العمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية، وتحسين مستوى الأداء الجماعي، واستعادة الانضباط داخل الملعب، بما يتناسب مع طموحات جماهير الأهلي والمنافسة على البطولات.

وشدد المصدر على أن استمرار عموتة لا يعني غياب المحاسبة، إذ تنتظر الإدارة تحسنًا ملموسًا في أداء الفريق خلال المباريات المقبلة، مع ضرورة تحمل جميع اللاعبين مسؤولياتهم، وعدم تحميل الجهاز الفني وحده مسؤولية تراجع المستوى.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأولوية داخل الأهلي حاليًا تتمثل في تصحيح المسار واستعادة الانتصارات، مع استمرار الثقة في الحسين عموتة وعدم وجود نية لفسخ التعاقد معه في الوقت الراهن. 

الحسين عموتة الأهلي عموتة الدوري المصري أخبار الأهلي

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