خاص | خالد جاد الله: نجوم الأهلي يتحملون مسؤولية التراجع.. وعموتة مطالب بتهديد الكبار

حمّل خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، اللاعبين الكبار بالفريق جانبًا من مسؤولية تراجع مستوى ونتائج القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، لا يتحمل المسؤولية بمفرده، في ظل تراجع مستوى عدد من العناصر الأساسية.

خالد جاد الله: نجوم الأهلي يتحملون مسؤولية التراجع وليس عموتة بمفرده

وقال خالد جاد الله، في تصريحات خاصة، إن أزمة الأهلي الحالية لا تتعلق بالجهاز الفني فقط، ولكن هناك عددًا من اللاعبين الكبار الذين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم، وفي مقدمتهم أحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية، مشددًا على ضرورة استعادة هؤلاء اللاعبين مستواهم المعهود خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الحسين عموتة مطالب بالبحث عن بدائل قوية للعناصر الأساسية، ومنح الفرصة للاعبين القادرين على تقديم الإضافة، حتى يشعر النجوم الكبار بأن أماكنهم في التشكيل الأساسي ليست مضمونة، وأن المشاركة تعتمد على العطاء داخل الملعب فقط.

وأوضح خالد جاد الله أن الجبهة اليمنى تحتاج إلى توفير أكثر من بديل لمحمد هاني، بما يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في الاختيارات، ويخلق منافسة حقيقية على المشاركة، بدلًا من الاعتماد المستمر على لاعب واحد.

كما طالب بضرورة إيجاد حلول فنية في الجبهة اليسرى التي يشغلها توفيق محمد، مع منح كريم الدبيس فرصة حقيقية للمشاركة بصفة أساسية، خاصة أن اللاعب يمتلك إمكانات هجومية يمكن أن تمثل إضافة للفريق، وتمنح الأهلي حلولًا متنوعة في بناء الهجمات وصناعة الفرص.

واختتم خالد جاد الله تصريحاته بالتأكيد على أن عودة الأهلي إلى مستواه الطبيعي تتطلب مسؤولية مشتركة بين الجهاز الفني واللاعبين، مع ضرورة فرض المنافسة على جميع المراكز، وعدم منح أي لاعب حصانة بسبب اسمه أو نجوميته، حتى يستعيد الفريق قوته ويحقق تطلعات جماهيره.