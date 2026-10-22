فتحي سند يطرح تساؤلات حول أزمة الأهلي: ماذا أصاب الفريق ومن المسئول عن تراجع النتائج؟

طرح الناقد الرياضي فتحي سند تساؤلات بشأن الأزمة التي يمر بها النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستوى الفريق، وتحديد المسؤول عن الحالة التي وصل إليها، في ظل تطلعات جماهير القلعة الحمراء لاستعادة الأداء والنتائج المعتادة.

وأشار فتحي سند إلى أن الأهلي مر بعدة تجارب فنية خلال الفترة الماضية، بداية من السويسري مارسيل كولر، مرورًا بريبيرو وتوروب، وصولًا إلى عموتة، الذي حظي ترحيبًا وإشادة بفكره التدريبي، متسائلًا عن أسباب استمرار المشكلات رغم التغييرات التي شهدها الجهاز الفني.

وتساءل الناقد الرياضي عما إذا كانت الأزمة مرتبطة بالفروق المالية بين عقود اللاعبين، أو محاولات ضبط سقف الرواتب، أو العامل النفسي والخلافات داخل غرفة الملابس، إلى جانب احتمالية المبالغة في تقييم قدرات بعض اللاعبين، والأسباب الفنية وعدم التوفيق.

وأكد فتحي سند أن الأهلي يحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة بعيدًا عن التبريرات أو تحميل المسؤولية لطرف واحد، مشددًا على أهمية تحديد أسباب الأزمة باعتبارها الخطوة الأولى نحو علاجها واستعادة الفريق لمستواه، ومطالبًا الجماهير بتحديد وجهة نظرها بشأن المسؤول عن الأزمة، سواء الإدارة أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو مجموعة من العوامل مجتمعة



