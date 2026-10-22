بعد التعادل مع القناة.. الخطيب للاعبي الأهلي: اللي مش هيخلص للفانلة مش هيلوم غير نفسه

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رسالة قوية إلى لاعبي القلعة الحمراء، مؤكدًا ضرورة الإخلاص لقميص النادي وبذل أقصى جهد في مختلف الألعاب، وذلك خلال حفل تكريم أبطال كرة اليد.

وقال محمود الخطيب خلال الحفل: «أي لاعب هيلبس تي شيرت الأهلي في أي لعبة ومش هيكون مخلص للفانلة اللي لابسها، مش هيلوم غير نفسه».

وتأتي تصريحات الخطيب في الوقت الذي يمر فيه فريق الأهلي لكرة القدم بفترة من تذبذب النتائج، بعدما تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي، ليفقد الأهلي نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، عقب تحويل تأخره إلى انتصار، ليمنح نفسه أفضلية قبل لقاء الإياب.

