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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار في عدد من البنوك العامة والحكومية، ثباتاً بالتوازي مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي مساء اليوم الخميس 22-10-2026.

سعر الدولار في البنوك العامة

وسجلت تعاملات الدولار ثابتاً بعد زيادة غير مسبوقة منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي انتهاء التعاملات قبل ساعات من اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل آخر تداول لسعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.25 جنيه للشراء و 55.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل متوسط سعر الدولار في بنك مصر 55.22 جنيه للشراء و 55.32 جنيه للبيع 

آخر تحديث لأعلي سعر

وبلغ آخرتحديث لـ أعلى سعر دولار 55.27 جنيه للشراء و 55.37 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي، البركة، أبو ظبي الإسلامي، HSBC".

الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار في البنوك المصرية ثباتًا من دون تغيير بعد آخر يوم عمل لها أمس في السوق الرسمية.

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة.. ماذا ينتظر الأسعار والدولار في العالم ومصر؟

تحركات الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار أمس بمقدار 178 قرشًا على الأقل داخل البنوك المصرية وسط حالة من الترقب داخل الأسواق.

سعر الدولار اليوم

وصل متوسط سعر الدولار 55.25 جنيه.

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 55.25 جنيه للشراء و 55.35 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 54.6 جنيه للشراء و 54.7 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 55.2 جنيه للشراء و 55.3 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي وأبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 55.22 جنيه للشراء و 55.32 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، مصر".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب بنوك مصر

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 55.25 جنيه للشراء و 55.35 جنيه للبيع "المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

سعر الدولار

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار 55.27 جنيه للشراء و 55.37 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي، البركة، أبو ظبي الإسلامي، HSBC".

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