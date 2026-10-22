سعر الدولار اليوم يتجاوز 55 جنيهاً ويسجل مستوى تاريخياً جديداً في البنوك

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 5 بنوك عاملة بالسوق المصرفية، خلال تعاملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بقيم تراوحت بين 59 و79 قرشًا للشراء والبيع، مقارنة بمستوياته في بداية التعاملات، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له، متجاوزًا حاجز 55 جنيهًا في عدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري بنحو 79 قرشًا للشراء والبيع، ليسجل 55.12 جنيه للشراء و55.22 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات الأسعار المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 54.92 جنيه للشراء و55.02 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 59 قرشًا للشراء والبيع مقارنة ببداية تعاملات اليوم الخميس.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

صعد سعر الدولار في بنك القاهرة بنحو 79 قرشًا للشراء والبيع، ليصل إلى 55.12 جنيه للشراء و55.22 جنيه للبيع، متجاوزًا مستوى 55 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 55 جنيهًا للشراء و55.10 جنيه للبيع، مرتفعًا بنحو 65 قرشًا للشراء والبيع خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة 55 جنيهًا للشراء و55.10 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 63 قرشًا للشراء والبيع مقارنة ببداية التعاملات.

الدولار يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا أمام الجنيه

تعكس تحركات الدولار خلال تعاملات الخميس تسارع ارتفاع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، مع تجاوز سعر البيع مستوى 55 جنيهًا في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، بالتزامن مع ارتفاعات متفاوتة في البنوك الأخرى الواردة بالتحديث.

وتأتي هذه التحركات وسط ضغوط مرتبطة بخروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، وفقًا لما نقله مصرفيون في تقارير صحفية عن أسباب ارتفاع الدولار.

وكان الدولار قد سجل مستوى تاريخيًا سابقًا عند 54.75 جنيه خلال أبريل الماضي، قبل أن يتجاوز هذا المستوى خلال تعاملات اليوم الخميس.