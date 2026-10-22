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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار يقترب من 55 جنيها في البنوك اليوم الخميس

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

اقترب سعر الدولار الأمريكي من مستوى 55 جنيهًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، وسط تفاوت أسعار العملة الأمريكية بين البنوك العاملة في السوق المصرفية المحلية.

وسجل الدولار مستويات متفاوتة للشراء والبيع، مع تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأسعار المرتفعة وفقًا لبعض التحديثات المنشورة، فيما تختلف الأسعار من بنك إلى آخر بحسب توقيت التحديث.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 54.32 جنيه للشراء و54.46 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المنشورة.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

  • البنك الأهلي المصري: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 54.36 جنيه للشراء، و54.46 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.
  • البنك المصري لتنمية الصادرات: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.
  • البنك العربي الأفريقي الدولي: 54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB: 54.43 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.
  • بنك HSBC: 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي الكويتي: 54.33 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 54.31 جنيه للشراء، و54.41 جنيه للبيع.
  • بنك أبوظبي التجاري: 54.12 جنيه للشراء، و54.22 جنيه للبيع.
  • بنك قطر الوطني QNB: 53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع.
  • بنك نكست: 54.36 جنيه للشراء، و54.46 جنيه للبيع.
  • بنك أبوظبي الأول: 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

هل وصل سعر الدولار إلى 55 جنيهًا؟

رغم اقتراب سعر الدولار من مستوى 55 جنيهًا في بعض البنوك، فإن الأسعار الواردة في القائمة لا تسجل وصوله إلى هذا المستوى كاملًا، إذ بلغ أعلى سعر مدرج للبيع 54.60 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تحتاج إلى مراجعة مباشرة من مواقع البنوك قبل النشر، لاحتمال اختلافها وفقًا لتوقيت التحديث والتغيرات التي تطرأ على سوق الصرف.

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