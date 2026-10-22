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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرح قطع أراضٍ استثمارية بمدينتي العلمين وبورسعيد الجديدة

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح مجموعة من الأراضي كفرص استثمارية بمدينتي العلمين الجديدة وبورسعيد الجديدة.

 جاء ذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعزيز فرص جذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة، فسيتم التقديم عليها اعتبارًا من 1/11/2026، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة ضرورة قيام الشركات والمستثمرين الراغبين في التقدم للفرص الاستثمارية المطروحة باستكمال إجراءات إنشاء وتفعيل المحفظة الإلكترونية على بوابة الاستثمار الأجنبي، باعتبارها أحد الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية التقدم وسداد المستحقات وفقًا للآلية المعتمدة.

بورسعيد الجديدة

وأضافت وزيرة الإسكان، أنه فيما يتعلق بمدينة بورسعيد الجديدة، فقد تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، ويتم استقبال الطلبات على الفرص الاستثمارية المطروحة والتي تشمل قطع أراضٍ بنشاط سكني وقطع أراضٍ أخرى بنشاط استخدام مختلط حتى يوم 5 نوفمبر 2026، وسيكون تخصيص الأراضي بنظام القرعة العلنية التي ستعقد يوم 10 نوفمبر 2026.

مدينة العلمين الجديدة

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العلمين الجديدة تتضمن عددًا من قطع الأراضي بمواقع وأنشطة متنوعة، تشمل منطقة الخدمات المركزية على طريق C3، حيث تضم القطعة رقم 22 بمساحة 4136.2 م² بنشاط تجاري فندقي، والقطعة رقم 25 بمساحة 4663.2 م² بنشاط تجاري، والقطعة رقم 29 بمساحة 4490.09 م² بنشاط تجاري، والقطعة رقم 43 بمساحة 8655.54 م² بنشاط تجاري إداري سكني، والقطعة رقم 20 بمساحة 3610.5 م² بنشاط تجاري إداري سكني، والقطعة رقم 50 بمساحة 3061.8 م² بنشاط تجاري إداري سكني.

كما تشمل الفرص المطروحة القطعة رقم 32 بمساحة 5550 م² بنشاط سكني فقط بمنطقة الإسكان، إلى جانب القطعة رقم 4 بمساحة 33.4 فدان، والقطعة رقم 5 بمساحة 47.9 فدان، وكلتاهما بنشاط عمراني مختلط جنوب الطريق الساحلي الدولي.

وأكد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة تأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستثمار بالمدينة، وإبراز المقومات الواعدة التي تتمتع بها، بما يدعم جذب استثمارات جديدة ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية، مضيفاً أنه للاطلاع على الفرص المتاحة يتم الدخول على بوابة الاستثمار الأجنبي والتعرف على آليات التقدم https://foreigninvest.newcities.gov.eg.⁠

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة بور سعيد الجديدة" سلام"، أنه تم طرح 20 قطعة أرض بنشاط سكني ومختلط بنظام التخصيص بالقرعة العلنية، بواقع 12 قطعة بنشاط سكني و8 قطع بنشاط مختلط، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

وأكد رئيس الجهاز إمكانية معاينة قطع الأراضي للراغبين في دخول القرعة العلنية، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية.

الأراضي العلمين الجديدة بورسعيد الجديدة الفرص الاستثمارية

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