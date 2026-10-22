بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 39.19 نقطة بما نسبته 0.47% ليصل إلى مستوى 8290.81 نقطة، إذ جرى تداول نحو 229 مليون سهم عبر 23 ألفا و708 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 59.6 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 34.30 نقطة بما نسبته 0.41% ليصل إلى مستوى 8278.92 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 125 مليون سهم من خلال 10 آلاف و800 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 18.7 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 42.27 نقطة بما نسبته 0.48% ليصل إلى مستوى 8723.60 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 104 ملايين سهم عبر 12 ألفًا و908 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 40.9 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 13.65 نقطة بما نسبته 0.15% ليصل إلى مستوى 9086.19 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 105 ملايين سهم عبر 8111 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 15.3 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "مدار" و"عقار" و"منشآت" و"منازل" و"أرجان" الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت شركات "التقدم" و"تحصيلات" و"استثمارات" و"كامكو" و"سكب ك" الأكثر انخفاضًا.