طلع 178 قرشا.. سعر الدولار الآن

ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية مع تعاملات مساء اليوم الخميس 22-10-2026 بمعدلات غير مسبوقة على مستوى الجهاز المصرفي.

الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار منذ مطلع الأسبوع الجاري بمقدار 178 قرشًا علي الأقل داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

وصل متوسط سعر الدولار 55.25 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 55.25 جنيه للشراء و 55.35 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 54.6 جنيه للشراء و 54.7 جنيه للبيع في بنك نكست..

ووصل ثاني أقل سعر دولار 55.2 جنيه للشراء و 55.3 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي و أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 55.22 جنيه للشراء و 55.32 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، مصر".

الدولار في أغلب بنوك مصر

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 55.25 جنيه للشراء و 55.35 جنيه للبيع " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB،الأهلي المصريي، المصرف العربي الدولي، أبوالتجاري الدولي".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 55.27 جنيه للشراء و 55.37 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي، البركة، أبوظبي الإسلامي، HSBC".