سعر الدولار اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. استقرار العملة الأمريكية بعد تراجع 40 قرشًا

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك بعد تراجعه أمس بنحو 40 قرشًا، وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار الصرف.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

سجل الدولار أعلى سعر للشراء في بنك نكست، عند 54.36 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 54.46 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

بنك قناة السويس: 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.

بيت التمويل الكويتي: 54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

البنك المتحد: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

وتعكس الأسعار المعلنة استقرار الدولار في عدد من البنوك خلال تعاملات الخميس، بعد التراجع المسجل في اليوم السابق.