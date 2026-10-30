8 انتصارات متتالية في الدوري.. كيف تحول بيراميدز من منافس جديد إلى بطل أفريقي ومطارد دائم لمنصات التتويج؟

لم يعد نادي بيراميدز مجرد مشروع كروي يسعى إلى إثبات وجوده بين كبار الكرة المصرية، بعدما نجح خلال سنوات قليلة في تغيير صورته من فريق حديث العهد بالمنافسة إلى قوة كروية تفرض نفسها محليًا وقاريًا، وتدخل كل موسم بطموحات تتجاوز مجرد الوجود في المربع الذهبي.

ومع الانطلاقة الاستثنائية للفريق في الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، وتحقيقه العلامة الكاملة بالفوز في أول 8 مباريات، ليحصد 24 نقطة وينفرد بالصدارة، تتجدد التساؤلات حول سر التحول الكبير في تجربة النادي السماوي، والعوامل التي ساعدته على الوصول إلى هذه المرحلة.

فما بين الاستثمار، وتطوير قائمة اللاعبين، والتعاقد مع مدربين أصحاب خبرات، وتحقيق الإنجازات القارية، تشكلت ملامح مشروع بيراميدز الذي أصبح أحد أبرز المنافسين على البطولات في الكرة المصرية.

من الأسيوطي إلى بيراميدز.. بداية رحلة التحول

تعود بداية القصة إلى عام 2008، عندما تأسس النادي باسم الأسيوطي سبورت، قبل أن يشهد تحولًا كبيرًا في صيف 2018، مع تغيير اسمه إلى بيراميدز وانتقاله إلى القاهرة، لتبدأ مرحلة جديدة من الطموحات والاستثمار في كرة القدم.

وكان التحول بمثابة نقطة انطلاق لمشروع يستهدف بناء فريق قادر على منافسة الأهلي والزمالك، من خلال تدعيم الصفوف بعناصر مميزة، واستقطاب أسماء تمتلك الخبرة المحلية والدولية، إلى جانب العمل على تطوير الهيكل الرياضي للنادي.

ولم تكن المهمة سهلة، خاصة في ظل وجود قطبين يمتلكان تاريخًا طويلًا وقاعدة جماهيرية ضخمة وخبرات كبيرة في حصد البطولات، لكن بيراميدز اختار طريق المنافسة من خلال بناء قائمة قوية والدخول بقوة في سوق الانتقالات.

وبمرور المواسم، بدأ الفريق يثبت أقدامه بين الكبار، ونجح في الوصول إلى نهائيات البطولات المحلية والقارية، قبل أن تتحول المحاولات إلى إنجازات فعلية.

من مطاردة البطولات إلى صناعة التاريخ أفريقيًا

مثّلت البطولات نقطة التحول الأهم في مسيرة بيراميدز، بعدما انتقل الفريق من مرحلة المنافسة على الألقاب إلى اعتلاء منصات التتويج.

وكان التتويج بكأس مصر موسم 2023-2024 إحدى المحطات المهمة في تاريخ النادي، قبل أن يحقق الإنجاز الأكبر في مسيرته بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025، للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء الإنجاز بعد مشوار قوي، تُوج بالفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب، ليحسم بيراميدز اللقب بمجموع المباراتين 3-2، ويصبح رابع نادٍ مصري يتوج بالبطولة القارية.

ولم يتوقف الفريق عند هذا الحد، بل واصل كتابة التاريخ بعدما حصد كأس السوبر الأفريقي في أكتوبر 2025، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل، ليضيف لقبًا قاريًا جديدًا إلى خزائنه.

وهكذا، لم تعد طموحات بيراميدز مرتبطة بمجرد منافسة الأهلي والزمالك محليًا، بل أصبح يمتلك سجلًا من الإنجازات القارية يمنحه مكانة مختلفة في خريطة كرة القدم الأفريقية.

الصفقات.. السلاح الذي ساعد بيراميدز على بناء فريق قوي

كان تدعيم صفوف الفريق أحد أبرز الأسس التي اعتمد عليها مشروع بيراميدز منذ انطلاقته، إذ اتجه النادي إلى استقطاب لاعبين أصحاب خبرات وإمكانات فنية مميزة، بهدف تكوين قائمة قادرة على المنافسة في أكثر من بطولة.

ومع مرور السنوات، لم يعد الأمر مقتصرًا على ضم الأسماء الكبيرة، بل أصبح بناء الفريق يعتمد على توفير عناصر متنوعة في مختلف المراكز، بما يمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة خلال المباريات.

وتضم قائمة بيراميدز عناصر تمتلك خبرات كبيرة في الكرة المصرية والأفريقية، مثل أحمد الشناوي، وعلي جبر، ومحمد حمدي، ومهند لاشين، إلى جانب أسماء هجومية مؤثرة، يتقدمها الكونغولي فيستون ماييلي، الذي لعب دورًا بارزًا في الإنجازات القارية للفريق.

كما ساهم وجود لاعبين قادرين على صناعة الفارق في المواعيد الكبرى في منح بيراميدز شخصية تنافسية، خاصة مع اتساع قاعدة الاختيارات أمام الأجهزة الفنية.

وتبقى إحدى أهم نقاط تقييم هذا المشروع هي مدى نجاح النادي في تحقيق التوازن بين قيمة الصفقات واحتياجات الفريق الفعلية، ومدى استمرار قدرته على تجديد دماء القائمة دون التأثير على مستوى المنافسة.

الاستقرار الفني.. من تجربة يورتشيتش إلى تحدي موكوينا

شهدت رحلة بيراميدز تغييرات عديدة على مستوى القيادة الفنية، لكن تجربة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش كانت واحدة من أبرز المحطات في تاريخ النادي.

ونجح يورتشيتش خلال فترة قيادته للفريق في تحقيق عدد من البطولات، وقيادته إلى التتويج التاريخي بدوري أبطال أفريقيا، فضلًا عن الفوز بكأس السوبر الأفريقي، ليترك بصمة واضحة في مسيرة النادي.

ومع نهاية الموسم الماضي، قررت إدارة بيراميدز بدء مرحلة جديدة، بالتعاقد مع الجنوب أفريقي رولاني موكوينا في يوليو 2026، ليتولى المهمة خلفًا ليورتشيتش.

وجاء اختيار موكوينا في ظل امتلاكه خبرات كبيرة في الكرة الأفريقية، بعدما سبق له قيادة ماميلودي صن داونز، وحقق معه العديد من الألقاب، كما خاض تجارب تدريبية في المغرب والجزائر وليبيا.

ويحمل المدرب الجنوب أفريقي مسؤولية مواصلة ما تحقق في المرحلة السابقة، والحفاظ على مكانة بيراميدز بين كبار المنافسين، مع العمل على تطوير الأداء الفني وتحقيق نتائج قوية في مختلف البطولات.

وتبدو البداية مبشرة من الناحية الرقمية، بعدما نجح الفريق في تحقيق 8 انتصارات متتالية بالدوري، لكن التحدي الحقيقي يبقى في الحفاظ على المستوى نفسه خلال فترات ضغط المباريات والمنافسات القارية.

8 انتصارات من 8 مباريات.. انطلاقة مثالية في الدوري

تُعد بداية بيراميدز في الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 واحدة من أبرز ملامح تطور الفريق، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال جميع مبارياته الثماني الأولى، ليحصد 24 نقطة ويتربع على قمة جدول الترتيب.

ولم تتوقف قوة البداية عند حصد النقاط، إذ أظهرت الأرقام تفوقًا واضحًا على مستوى الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية، بعدما سجل الفريق 19 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط، بفارق أهداف وصل إلى 15 هدفًا.

وتمنح هذه الأرقام مؤشرًا على قدرة الفريق على تحقيق التوازن بين الشقين الهجومي والدفاعي، وعدم الاعتماد على الحلول الفردية فقط لحسم المواجهات.

كما يعكس الفوز المتتالي حالة من التركيز والرغبة في مواصلة الانتصارات، خاصة أن الفريق يخوض الموسم بطموحات كبيرة بعد الإنجازات التي حققها خلال السنوات الأخيرة.

لكن صدارة بيراميدز بعد 8 جولات لا تعني حسم المنافسة مبكرًا، في ظل استمرار الموسم وطول مشواره، ووجود منافسين يمتلكون الخبرات والإمكانات اللازمة للعودة إلى سباق اللقب.

هل أصبح بيراميدز قادرًا على السيطرة على الكرة المصرية؟

بعد سنوات من العمل والتدعيمات والمنافسة، وصل بيراميدز إلى مرحلة مختلفة تمامًا عن بداياته، فلم يعد مجرد فريق يطمح إلى مزاحمة الكبار، بل أصبح يمتلك خبرة البطولات القارية، وقائمة قوية، وإمكانات تسمح له بالمنافسة على أكثر من جبهة.

ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر أمام المشروع السماوي لا يرتبط بتحقيق انطلاقة قوية أو الفوز ببطولة واحدة، وإنما بقدرته على الاستمرار في حصد الألقاب، والحفاظ على الاستقرار الفني والإداري، وتكوين قاعدة جماهيرية أكبر، وتطوير موارده بما يضمن استدامة النجاح.

كما أن المنافسة على الدوري المصري تتطلب نفسًا طويلًا، وقدرة على التعامل مع الإصابات وضغط المباريات وتراجع النتائج في بعض الفترات، وهي اختبارات ستحدد مدى قدرة الفريق على تحويل بدايته المثالية إلى تتويج جديد.

وبين مشروع بدأ بطموحات كبيرة، وفريق يعتلي حاليًا صدارة الدوري بالعلامة الكاملة، تبدو رحلة بيراميدز واحدة من أبرز قصص التحول في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

فالسؤال لم يعد ما إذا كان بيراميدز قادرًا على منافسة الكبار، بعدما أثبت ذلك بالفعل، بل إلى أي مدى يستطيع الحفاظ على مكانته الجديدة ومواصلة حصد البطولات في السنوات المقبلة؟