خاص | أحمد سامي يعقد جلسة مع مسؤولي المصري لفسخ التعاقد بالتراضي

يعقد أحمد سامي، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، جلسة مع مسؤولي النادي، من أجل إنهاء التعاقد بين الطرفين بشكل ودي، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وعلمت مصادر أن هناك تحركات داخل النادي البورسعيدي لحسم ملف الجهاز الفني، بعد تعادل المصري أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ولم يحقق المصري أي انتصار تحت قيادة أحمد سامي في مبارياته الأخيرة بالدوري، وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك من أجل تصحيح مسار الفريق، مع بحث الخيارات المتاحة لتولي القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير تشير إلى اقتراب التونسي نبيل الكوكي من العودة لتولي تدريب المصري، خلفًا لأحمد سامي، في انتظار حسم الإجراءات والإعلان الرسمي من جانب النادي.