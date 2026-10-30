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منال سلامة: فاروق الفيشاوي دمث الخلق.. وكنت حامل بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منال سلامة: فاروق الفيشاوي دمث الخلق.. وكنت حامل بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي

ندوة منال سلامة
ندوة منال سلامة
سعيد فراج

استعادت الفنانة منال سلامة، مشوارها الفني وأبرز المحطات التي ساهمت في تشكيل مشوارها في عالم التمثيل، وذلك خلال ندوتها ضمن فعاليات مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا، التي أدارها الكاتب الصحفي قدري الحجار، والتي تحدثت خلالها عن تجربتها في فيلم «الزمن الصعب»، إلى جانب ذكرياتها من كواليس مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

وأوضحت منال سلامة أن بدايتها السينمائية جاءت من خلال فيلم «الزمن الصعب» عندما كانت في العشرين من عمرها، مشيرة إلى أن العمل يمثل محطة مهمة وخاصة في مسيرتها، خاصة أنها نشأت على قناعة بأن السينما تمنح الفنان فرصة للخلود، من خلال بقاء أعماله في ذاكرة الجمهور عبر الأجيال.

وأشارت إلى أن علاقتها بالفن بدأت في سن الثانية عشرة من خلال المسرح، حيث خاضت منذ طفولتها عددًا من التجارب المسرحية، إلى جانب حصولها على تدريبات في إعداد الممثل، وهو ما ساعدها في اكتساب الخبرة قبل التحاقها بمعهد الفنون المسرحية، الذي درست خلاله فنون التمثيل وأدواته.

ندوة منال سلامة 

وخلال الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي قدري الحجار، أكدت منال سلامة أن تجربتها المسرحية كان لها دور كبير في تطوير أدواتها كممثلة، موضحة أن الدراسة والتدريب والممارسة المستمرة شكلت عوامل أساسية في تكوين شخصيتها الفنية.

وتحدثت عن كواليس مشاركتها في فيلم «الزمن الصعب»، موضحة أن العمل جمع عددًا من النجوم، بينهم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة معالي زايد، مؤكدة أنها استفادت كثيرًا من العمل إلى جوارهما، وأن أجواء التصوير اتسمت بطابع عائلي، حيث كان المشاركون في الفيلم يتعاملون كأنهم أسرة واحدة.

وكشفت أنها جسدت خلال أحداث الفيلم شخصية صحفية تحقيقات، معتبرة أن التجربة كانت مهمة بالنسبة لها، لما أتاحته من فرصة للتعلم والاحتكاك بفنانين يمتلكون خبرات طويلة في مجال التمثيل.

كما تطرقت منال سلامة إلى تأثير والدها في تكوينها الفني، موضحة أنه كان مخرجًا محترفًا في قطاع الثقافة الجماهيرية، وكان يتولى مسؤولية اختيار النصوص المسرحية، الأمر الذي جعلها قريبة من الوسط الفني منذ طفولتها، وأسهم في إدراكها لأهمية العمل الفني وقيمة النص الجيد.

وأوضحت أن التليفزيون كان المحطة التالية في مشوارها بعد تجربة «الزمن الصعب»، حيث شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، قبل أن تتجه بشكل أكبر إلى الدراما التليفزيونية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من مسيرتها الفنية.

واستعادت الفنانة ذكرياتها من كواليس مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، مؤكدة أن فريق العمل عاش خلال التصوير أجواء عائلية، وكان جميع المشاركين يتعاملون كأنهم أسرة واحدة.

وكشفت منال سلامة أنها كانت حاملًا في ابنها أثناء تصوير المسلسل، مشيرة إلى أن الفنانة عبلة كامل كانت تهتم بها وتحرص على مراعاتها خلال تلك الفترة، وهو ما ترك لديها ذكرى طيبة لا تزال تستعيدها بالمحبة والامتنان.

وشهدت الندوة حضور عدد من الفنانين وصناع السينما، من بينهم أحمد بدير، والمخرج عمر عبدالعزيز، وهاني لاشين، ومحمود فارس، وغادة جبارة.

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