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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان vs-film.. أحمد بدير يكشف كواليس عمله بمسلسل الزيني بركات مع يحيى العلمي

أحمد بدير
أحمد بدير
سعيد فراج

تحدث الفنان أحمد بدير، خلال ندوة مهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا، عن كواليس مسلسل الزيني بركات، مؤكدا أنه من أصعب الأعمال التي قدمها.

قال أحمد بدير: «وأنا في بروفات مسلسل الزيني بركات كنت متوقع أعمل دور كوميدي، ولكن اتفاجئت لما الأستاذ يحيى العلمي رشحني للدور ده وكنت متوتر وقت التصوير وعاوز اعرف النتيجة ويحيى العلمى قالي أنا باتعرض لانتقادات من زملائي بسببك وأنا قولتله بصراحة أنا لو مخرج مش هجيب نفسي أعمل الدور ده». 
 

افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا  

وانطلقت أمس الأربعاء بجامعة السويس  الدورة الثالثة لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا بحضور اللواء أح/هاني رشاد محافظ السويس والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس.

ويستمر المهرجان خلال الفترة من ٢٨ أكتوبر الجاري  وحتي ١ نوفمبر المقبل بمشاركة  ٢٩ دولة عربية وأجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وفلسطين والإمارات وفرنسا وألمانيا والبرازيل والجزائر  والسودان وغيرها. 

ويتضمن المهرجان ٣ مسابقات الأولى لأفلام ال٥ دقائق ويترأس لجنة تحكيمها المخرج عادل عوض وتضم في  عضويتها الفنانة ميرنا وليد والمخرجة الألبانية أوديتا تشوناي 
ومسابقة أفلام ال١٠ دقائق وتترأس لجنة تحكيمها الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون السابق والدكتورة إيناس عبدالخالق استاذ الأدب الانجليزي والمخرج اليوناني كريستيان شيبوليا وفنان الرسوم المتحركة طارق رشاد والمخرجة الألمانية صوفيا جفايلر 
ومسابقة مشاريع تخرج الطلبة في مرحلة السيناريو وتضم  لجنة تحكيمها الدكتور وليد سيف والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما والدكتور ضياء الدين جابر عميد المعهد العالي للسينما بالإسكندرية.

يكرم المهرجان في حفل الإفتتاح الفنانين هاني رمزي وأحمد بدير ووفاء عامر ومن السعودية الفنان ابراهيم الحساوي.

حفل إفتتاح المهرجان قدمته الفنانة ميرنا وليد وأخرجه محمود عادل، وعُرض في ختام الحفل فيلم الرسوم المتحركة حبة سلام إنتاج مؤسسة سيبا للسلام المجتمعي ومن إخراج الدكتور محمد غالب.  

عروض وندوات المهرجان تستضيفها جامعة السويس وتتضمن ندوات الفنانين المكرمين وماستر كلاس للفنان أحمد وفيق وندوة رئيسية حول تحديات إنتاج الأفلام القصيرة   وعدد من ورش صناعة الفيلم
كما تعرض أفلام المهرجان يوميا بدار عرض سي واي مجانا للجمهور. 

يخصص المهرجان قسما للعروض  بعنوان سينما كافيه بهدف إتاحة مشاهدة الأفلام أمام عدد كبير من الجمهور  على الكافيهات  بعيدا عن قاعات السينما  وتعرض خلاله مجموعة من الأفلام بحضور ابطالها ومنهم أحمد فتحي ووفاء عامر ومنال سلامة واخرين ويعقبها 
حوار مفتوح بين النجم والجمهور حول العمل ومضمونه.

أحمد بدير مهرجان VS FILM للأفلام القصيرة جدا مسلسل الزيني بركات

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