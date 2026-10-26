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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمشاركة 29 دولة.. تكريم هاني رمزي وأحمد بدير ووفاء عامر بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا
مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا
سعيد فراج

تنطلق مساء الأربعاء المقبل بجامعة السويس  الدورة الثالثة لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا بحضور اللواء أح/هاني رشاد محافظ السويس والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس .

يستمر المهرجان خلال الفترة من ٢٨ أكتوبر الجاري وحتي ١ نوفمبر المقبل بمشاركة  ٢٩ دولة عربية وأجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وفلسطين والإمارات وفرنسا وألمانيا والبرازيل والجزائر  والسودان وغيرها. 

تفاصيل مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

يتضمن المهرجان ٣ مسابقات الأولى لأفلام ال٥ دقائق ويترأس لجنة تحكيمها المخرج عادل عوض وتضم في  عضويتها الفنانة ميرنا وليد والمخرجة الألبانية  أوديتا تشوناي 

ومسابقة أفلام ال١٠ دقائق وتترأس لجنة تحكيمها الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون السابق والدكتورة إيناس عبدالخالق  استاذ الأدب الانجليزي 

والمخرج اليوناني كريستيان شيبوليا وفنان الرسوم المتحركة طارق رشاد والمخرجة الألمانية صوفيا جفايلر 

ومسابقة مشاريع تخرج الطلبة في مرحلة السيناريو وتضم  لجنة تحكيمها الدكتور وليد سيف 

و الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما والدكتور ضياء الدين جابر عميد المعهد العالي للسينما بالإسكندرية

يكرم المهرجان في حفل الإفتتاح الفنانين هاني رمزي وأحمد بدير ووفاء عامر ومن  السعودية الفنان ابراهيم الحساوي

حفل إفتتاح المهرجان تقدمه الفنانة ميرنا وليد ويخرجه محمود عادل ويتضمن فقرة يهديها المطرب مجد القاسم لمحافظة السويس وللمهرجان ويعرض في ختام الحفل فيلم الرسوم المتحركة حبة سلام إنتاج مؤسسة سيبا للسلام المجتمعي ومن إخراج الدكتور محمد غالب 

عروض وندوات المهرجان تستضيفها جامعة السويس وتتضمن ندوات الفنانين المكرمين وماستر كلاس للفنان أحمد وفيق وندوة رئيسية حول تحديات إنتاج الأفلام القصيرة   وعدد من ورش صناعة الفيلم

كما تعرض أفلام المهرجان يوميا بدار عرض سي واي مجانا للجمهور  

يخصص المهرجان قسما للعروض  بعنوان سينما كافيه بهدف إتاحة مشاهدة الأفلام أمام عدد كبير من الجمهور  على الكافيهات  بعيدا عن قاعات السينما  وتعرض خلاله مجموعة من الأفلام بحضور ابطالها ومنهم أحمد فتحي ووفاء عامر ومنال سلامة واخرين ويعقبها 

حوار مفتوح بين النجم والجمهور حول العمل ومضمونه .

مهرجان VS FILM للأفلام القصيرة جدا هاني رشاد محافظ السويس الدكتور أشرف حنيجل ميرنا وليد وفاء عامر هاني رمزي

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