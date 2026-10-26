تحت رعاية انتصار السيسي.. المهرجان القومي للمسرح المدرسي ينطلق 10 نوفمبر المقبل

تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، تنطلق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، خلال الفترة من 10 إلى 22 نوفمبر 2026، بمشاركة طلاب المراحل التعليمية المختلفة من كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إن رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية، للمهرجان، تؤكد اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان ورعاية الأطفال والنشء واكتشاف مواهبهم، وتعزيز دور الفنون في تنمية شخصية طلاب المدارس وترسيخ قيم الهوية والانتماء والإبداع، وتحقيقًا لاستراتيجة عمل وزارة الثقافة المصرية في هذا الاتجاه.

تفاصيل المسرح المدرسي

وأشار قنصوة إلى أن مهرجان المسرح المدرسي يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الدور التنويري والفني للمسرح داخل المدارس، خاصة أن المسرح المدرسي كان على مدار سنوات طويلة منبعًا لاكتشاف العديد من المواهب التي أصبحت فيما بعد نجومًا بارزة في عالم الفن، وأسهمت في إثراء الحركة الفنية المصرية.

وأضاف أن الهدف هو إعادة المسرح إلى المدارس باعتباره نشاطًا أساسيًا في بناء شخصية الطلاب، وتنمية مواهبهم الفنية والإبداعية، وتعزيز قدرتهم على التعبير والثقة بالنفس والعمل الجماعي، مشيدًا بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى خروج فكرة المهرجان إلى النور.

ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارتي الثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، الشريك الاستراتيجي للمهرجان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان خلال الايام المقبلة.

وقال المخرج هشام عطوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة - رئيس اللجنة التأسيسية العليا للمهرجان، إن رعاية السيدة انتصار السيسي للدورة الأولى تمثل دعمًا مهمًا لمشروع وطني يستهدف أبناء مصر الموهوبين في جميع المحافظات، وتؤكد أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه المسرح والفن في بناء شخصية الطفل واكتشاف قدراته.

وأضاف عطوة، أن مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف محافظات الجمهورية، فتحت أبوابها أمام طلاب المدارس المشاركين لإجراء بروفاتهم وتقديم عروضهم بالمجان، مؤكدًا أن المشروع يستهدف الوصول إلى الطالب الموهوب أينما كان، وألا تكون إمكانات المدرسة أو موقعها الجغرافي عائقًا أمام ظهور موهبته وحصوله على فرصة حقيقية.

من جانبه، أكد المخرج عادل حسان مدير المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - مدير المهرجان، أن إطلاق المهرجان يمثل انتقالًا عمليًا من الحديث عن تطوير المسرح المدرسي إلى التنفيذ، موضحًا أن المهرجان يعد أحد أهم الثمار المباشرة لمؤتمر "نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي" الذي نظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في أغسطس 2025.

وقال حسان: "حين عقدنا المؤتمر الأول للمسرح المدرسي العام الماضي، لم نكن نريد مؤتمرًا تنتهي مهمته بانتهاء جلساته أو تبقى توصياته حبيسة الأوراق، اليوم تحولت إحدى أهم توصياته إلى واقع.. مهرجانًا قوميًا يصل إلى طلاب المدارس في مختلف محافظات مصر، ويبحث عن الموهبة ويرعاها ويمنحها منصة حقيقية للظهور".

ويستهدف المهرجان اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف عناصر العمل المسرحي، والارتقاء بالمسرح المدرسي بوصفه أداة للتربية وبناء الشخصية وتنمية الإبداع والتفكير النقدي والعمل الجماعي، إلى جانب تكوين قاعدة وطنية للمواهب الطلابية وربطها بمؤسسات الدولة الثقافية والفنية.

وبدأت مراحل المهرجان من المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، مرورًا بالتصفيات الإقليمية، وصولًا إلى النهائيات التي ستشهدها فعاليات المهرجان بالقاهرة، على أن تختتم فعاليات الدورة الأولى في 22 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للطفل.