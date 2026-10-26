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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أرملة إسماعيل الليثي ترد على انتقادات إعلان خطوبتها: ركزوا في حياتكم

ارملة الراحل إسماعيل الليثي
ارملة الراحل إسماعيل الليثي
محمد بدران   -  
علا محمد

تصدرت شيماء سعيد، أرملة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لها عبر تطبيق "تيك توك" تحدثت فيه عن تفكيرها في الزواج مجدداً.

وجاءت تصريحات شيماء بعد انتشار أنباء عن إعلان خطوبتها قبل مرور عام على وفاة زوجها، لتخرج عن صمتها وترد: "الموضوع خد أكبر من حجمه ومش مضطرة أبرر لحد.. مش أنتو اللي هتعرفوني إزاي أزعل على جوزي.. ركزوا في حياتكم".

وأوضحت شيماء في الفيديو المتداول أنها لا ترفض فكرة الزواج مرة أخرى، لكنها تبحث عن رجل محترم يكون سنداً لها ولأبنائها ويشاركها مسؤوليات الحياة، مؤكدة أنها لا تستطيع تحمل أعباء الحياة بمفردها.

وكشفت أنها تلقت بالفعل "دبلة" ومحبساً من أحد الأشخاص وارتدتهما، لكن الأمر لم يتطور إلى ارتباط رسمي وتوقف دون استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها لم تلتقِ بهذا الشخص وجهاً لوجه حتى الآن.

وأضافت أن هذا الشخص تواصل مع شقيقها أكثر من مرة معبراً عن رغبته في الارتباط بها، إلا أن أي خطوة رسمية تأجلت إلى ما بعد مرور عام على وفاة زوجها، احتراماً لذكراه ومراعاة للظروف التي تمر بها الأسرة.

وشددت شيماء على وضعها شروطاً واضحة للزواج المقبل، أبرزها رفضها التام الزواج من رجل متزوج، بحثاً عن حياة مستقرة وعلاقة واضحة لا تؤثر سلباً على أسرة أخرى، مؤكدة احترامها لرأي والدها وشقيقها في توقيت الزواج حتى لو تطلب الأمر الانتظار عاماً أو عامين.

واختتمت حديثها بالتأكيد أن التفكير في الزواج مجدداً لا يعني نسيان زوجها الراحل، الذي لا تزال له مكانة خاصة في وجدانها، لكنها تسعى لإيجاد شريك حياة يساعدها في مواجهة أعباء الحياة ورعاية أبنائها.

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