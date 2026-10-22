بعد أنباء خطوبتها.. محطات في حياة شيماء سعيد مع الراحل إسماعيل الليثي

تصدرت شيماء سعيد أرملة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حديثها عن وجود شخص يرغب في الارتباط بها.

وقالت شيماء، خلال مقطع فيديو متداول لها عبر تطبيق «تيك توك»، إنها لا تمانع الزواج مجددًا، موضحة أنها ترغب في الارتباط برجل محترم يكون سندًا لها ولأبنائها، ويمنحهم الاستقرار الأسري.

وكشفت عن وجود شخص تواصل مع شقيقها بشأن الارتباط بها، كما تحدثت عن تلقيها دبلة ومحبسًا وارتدائهما، لكنها أوضحت أن الأمر لم يصل إلى استكمال الإجراءات الرسمية، وأنها لم تلتقِ بهذا الشخص وجهًا لوجه حتى الآن.

وأشارت شيماء إلى احترامها رأي والدها وشقيقها بشأن تأجيل الزواج لمدة عام أو عامين، مراعاة لذكرى زوجها الراحل، مؤكدة أنها لا تمانع الانتظار.

كما شددت على رفضها الارتباط برجل متزوج، موضحة أنها تبحث عن شريك حياة يتحمل المسؤولية ويكون أبًا مناسبًا لأبنائها.

زواج شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

تزوجت شيماء سعيد من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عام 2016، وأنجبا طفلين، وشهدت علاقتهما خلافات معلنة خلال عام 2025، قبل أن يعودا إلى حياتهما الزوجية في نوفمبر من العام نفسه، بعدما تصالحا واحتفلا بعيد ميلادها، وأهداها الليثي طقمًا من الذهب.

وفاة إسماعيل الليثي

توفي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي في نوفمبر 2025، متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير تعرض له على طريق المنيا، بعدما تدهورت حالته الصحية خلال فترة وجوده بالمستشفى.

وسبق رحيله فقدان نجلهما رضا، المعروف باسم «ضاضا»، في سبتمبر 2024، بعد سقوطه من شرفة المنزل، وهي مأساة تحدث عنها الليثي في مناسبات مختلفة.