صبا مبارك تواجه اختبارًا صعبًا في «جريمة في الزمالك».. العرض 30 أكتوبر

كشفت منصة «شاهد» الرقمية عن ملامح حكاية «جريمة في الزمالك»، ثالث حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، بطولة الفنانة صبا مبارك، والمقرر انطلاق عرضها يوم 30 أكتوبر الجاري.

وظهرت صبا مبارك خلال الإعلان التشويقي، الذي نشرته المنصة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، في شخصية «نادية»، وهي سيدة فقيرة تواجه العديد من الأزمات والتحديات، وسط أجواء درامية مشحونة بالغموض والإثارة، تمهد لأحداث تحمل العديد من المفاجآت.

وشوقت «شاهد» الجمهور للحكاية، معلقة: «حياتها صعبة بس القدر حطها في امتحان أصعب»، مشيرة إلى أن العمل يأتي ضمن إنتاجات «MBC شاهد» الأصلية.

https://www.instagram.com/reel/DexDehwEX9D/?mdxt=MTd4c2tpbXJrMnQ0aQ==

وتدور أحداث الحكاية في إطار درامي تشويقي يمتد على مدار ثلاث حلقات، تتصاعد خلالها الشكوك وتتداخل مسارات الشخصيات، في محاولة لكشف ملابسات جريمة غامضة.

تعتمد أحداث الحكاية على جريمة قتل تحيط بها العديد من علامات الاستفهام، مع تعدد المشتبه بهم وتشابك العلاقات بين الشخصيات المرتبطة بالواقعة، ما يفتح الباب أمام احتمالات مختلفة بشأن هوية مرتكب الجريمة ودوافعه.

ومع تطور الأحداث، تظهر تفاصيل جديدة من شأنها تغيير مسار التحقيقات، وتوجيه الشكوك نحو أطراف مختلفة، في إطار يعتمد على تتبع الأدلة وربط الخيوط للوصول إلى الحقيقة.

تتولى صبا مبارك بطولة «جريمة في الزمالك»، وتجسد الشخصية الرئيسية التي ترتبط بمسار أساسي من الأحداث، وسط شبكة من العلاقات المتداخلة والتطورات المتلاحقة التي تشهدها القضية.

ويشارك في بطولة الحكاية كل من رندة كعدي، وأحمد بهاء، ومحمد علي رزق، وحازم إيهاب، الذي يقدم مجموعة من الشخصيات المرتبطة بتطورات القضية، من بينها شخصية علاء التي يجسدها محمد علي رزق.

تأتي الحكاية ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يقدم مجموعة من الأعمال الدرامية المستوحاة من الجرائم والقضايا الغامضة، ويعتمد على تناول كل حكاية في إطار مستقل يحمل تفاصيله وشخصياته الخاصة.

وتنفرد «جريمة في الزمالك» بتناول قضية لم يسبق عرض تفاصيلها ضمن مقاطع صانع المحتوى سامح سند في سلسلة «القصة الكاملة»، وفق المعلومات المعلنة عن العمل، على أن تُعرض أحداثها في ثلاث حلقات تتدرج خلالها التطورات وصولًا إلى كشف ملابسات الجريمة.