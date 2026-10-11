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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مجدي الهواري يكشف الإعلان الأول وموعد عرض مسلسل «جريمة في الزمالك»

صبا مبارك
صبا مبارك
يمنى عبد الظاهر

كشف المخرج مجدي الهواري عن الإعلان الأول لمسلسل «جريمة في الزمالك»، الذي تقوم ببطولته الفنانة صبا مبارك، تمهيدًا لعرضه يوم 30 أكتوبر الجاري عبر منصة «شاهد»، ضمن سلسلة «القصة الكاملة».

وأوضح مجدى الهواري، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن مسلسل «جريمة في الزمالك» يحمل طابعًا مختلفًا عن القصص السابقة ضمن السلسلة، إذ تتصدر صبا مبارك البطولة، لتكون أول ممثلة تقود حكاية في المشروع، بعد أعمال سابقة ارتكزت على أبطال من الرجال.

وأشار المخرج إلى أن مسلسل «جريمة في الزمالك» يقدم معالجة مختلفة على مستوى التأليف والإخراج، مؤكدًا أن تفاصيل الحكاية تحمل مفاجآت لم يكشف عنها حتى الآن، وهو ما يزيد من حالة التشويق قبل طرح العمل.

وكتب مجدي الهواري: «الإعلان الأول عن جريمة في الزمالك.. وحكاية مختلفة من أول تفصيلة»، مضيفًا أنه متحمس لمعرفة ردود فعل الجمهور على التجربة الجديدة.

كما ألمح إلى وجود سر في أحداث المسلسل يفضل الاحتفاظ به في الوقت الحالي، قائلًا: «في سرّ في القصة دي مخليّني مش قادر أتكلم عنها دلوقتي.. هسيبه لكم تكتشفوه لما تنزل»، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب المشاهدين


ويعد «جريمة في الزمالك» الحكاية الثالثة من سلسلة «القصة الكاملة دراما»، ومن المقرر عرضه يوم 30 أكتوبر الجاري عبر منصة شاهد.

المخرج مجدي الهواري جريمة في الزمالك الفنانة صبا مبارك القصة الكاملة

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