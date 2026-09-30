في أجواء عائلية.. مجدي الهواري وغادة عادل يحتفلان بخطوبة ابنتهما

احتفل المخرج والمنتج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل بخطوبة ابنتهما، في أجواء عائلية اتسمت بالبهجة والسعادة، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين.

وحرص المقربون من العائلة على مشاركة

العروسين فرحتهما بهذه المناسبة، متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والاستقرار، وسط أجواء احتفالية عائلية

آخر أعمال غادة عادل

ُذكر أن الفنانة غادة عادل شاركت مؤخرًا في عدد من الأعمال الفنية، من بينها فيلم «فاميلي بيزنس» مع الفنان محمد سعد، والذي عُرض خلال موسم عيد الفطر 2026، إلى جانب مسلسل «وتر حساس 2» وفيلم «فيها إيه يعني؟» اللذين عُرضا خلال عام 2025.